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Kızı da izinden gidiyor!

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:21 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 12:21

Modellik, oyunculuk derken kariyerine spor alanında yön veren Çağla Kubat, önceki gün Çeşme kendi işlettiği sörf okulunda görüntülendi. Kızının da sörfe başladığını söyleyen Kubat, sanat dünyası hakkında konuştu.


 
Kariyerine spor alanında yön veren Çağla Kubat, ailesiyle Çeşme’deki sörf okulunda görüntülendi.Vaktinin çoğunu Alaçatı’da eşi Jimmy Diaz ile kurduğu sörf okulunda geçiren Kubat, sanat dünyası için, "Hiçbir zaman o ışıltılı dünyanın bir parçası olmadım. Benden daha iyi oyuncu arkadaşlarım var” dedi.
 
 
Kubat, kızı Selin'in babasının ailesiyle bağları kopmaması için sık sık Amerika'ya gidip geldiklerini söyledi.Altı yaşındaki kızı Selin de sörfe başladığını ve sörf yapmayı çok sevdiğini söyleyen Kubat, sörften dönüşte kızıyla 'çak' yaptı.
 
DENİZ BOY
 

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