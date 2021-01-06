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Kız öğrencilerine cinsel içerikli film izletmişti! Müdür hakkında flaş karar

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 22:15 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 22:15

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsellik içeren film izlettiği ve öğrencilerini istismar ettiği öne sürülen okul müdürüne verilen 82 yıl 6 hapis cezasını, ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararında eksiklik bulunduğunu belirterek bozdu.


Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Menderes ilçesinde 2014 yılındaki olaya  ilişkin İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara yönelik incelemesini  tamamladı.
 
Daire, kararda, mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak  verecek biçimde, açık ve gerekçeli olmasının zorunlu olduğunu, deliler ile  sonuçlar arasında bağ kurularak ulaşılan kanaatin kararlarda belirtilmesi  gerektiğini vurguladı.
 
İlk derece mahkemesince kurulan hükümde bu hususların bulunmadığını  belirten Daire, kararı oy birliğiyle bozdu.
 
Yargıtay, dosyayı İzmir 8. Ağrı Ceza Mahkemesine gönderdi.
 
Olay ve dava süreci
 
Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya telefonla ulaşan bir  kişi, öğretmenlik ve vekil müdürlük yapan A.Ş'nin, 6 kız öğrencisine cinsellik  içeren film izlettiğini ve çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işlediğini öne  sürmüştü.
 
Başlatılan soruşturma kapsamında yaşları 6 ile 11 arasında değişen  öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.
 
 İlçede 20 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtilen A.Ş, suçlamaları  reddetmişti. Tutuklanan A.Ş. hakkında 102 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.
 
 Yargılama sürecinde serbest bırakılan sanık, sonra yeniden  tutuklanmıştı.
 
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Temmuz 2017'de sanığa, "cinsel  istismar" suçundan 79 yıl 6 ay, "müstehcen yayın izletme" suçundan ise 3 yıl  olmak üzere 82 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.
 
İstinaf incelemesinde karar hukuka uygun bulunmuştu.
 

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Yargıtay kız öğrencileri cinsellik film
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