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Kız öğrenci yurdunda yangın çıktı! Büyük panik

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) |  04 Kasım 2021 Perşembe - 10:37 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 10:37

İzmit'te kız öğrenci yurdunun mutfağında çıkıp, çatıya sıçrayan yangın, paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki 5 katlı bir kız öğrenci yurdunda sabah saatlerinde yangın çıktı.
 
Binanın en üst katındaki yemekhane kısmının mutfağında başlayan yangın, kısa sürede binanın çatısına sıçradı.
 
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Yangını fark eden yurt yetkilileri, öğrencileri binadan tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
 
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Yurt binasında zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
 
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