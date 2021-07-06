Kız meselesi yüzünden kan akmıştı! Karar verildi

İstanbul Kağıthane ’de iddiaya göre Kaan Yazıcı, Tuncay Baysal’ın kız arkadaşına aşk mesajları atınca ikili sosyal medyada tartışmaya başladı. Telefonda konuşan ikili 22 Eylül 2020 tarihinde bir börekçide buluşunca olanlar oldu. Birbirine önce küfür eden sonra da silah çeken Baysal ve Yazıcı etrafa kurşun yağdırdı. Çıkan çatışmada Kaan Yazıcı kolundan ve sırtından vuruldu.

Tuncay Baysal’ın yara almadan kurtulduğu çatışmada, olayla ilgisi olmayan börekçide oturan iki kişi de yaralandı. Olayın ardından Tuncay Baysal, Kaan Yazıcı ve Fuatcan Yıldırır gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİLER

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Fuatcan Yıldırır ve Kaan Yazıcı’yı, “haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Tuncay Baysal ise, aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıkların tutukluluk sürelerini gerekçe göstererek tahliyelerine karar verdi.