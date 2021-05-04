Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan ve Hamoğlu Holding'in işlettiği Kız Kulesi, yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Ulaşımın Salacak ve Ortaköy'den sandallarla yapıldığı kule, kısa sürecek restorasyon çalışmasının ardından yeniden düzenlenerek kültür ve sanat merkezi haline getirilecek. Işıklandırmaların yapılacağı kulede, konser verilebilmesi için düzenleme yapılacak. Çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Kızkulesi, 1995 yılında 49 yıllığına Hamoğlu Holding'e kiralanmasının ardından, restorasyon süreci başladı. Aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon sürecinin ardından 2000 yılında ziyarete açıldı.
- Haberler »
- Kültür Sanat Haberleri »
- Kız Kulesi ile ilgili karar verildi
Kız Kulesi ile ilgili karar verildi
Burçak BOZKUŞ - Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA) | 04 Mayıs 2021 Salı - 16:42 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 16:42
Kız Kulesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Restorasyon sürecine gireceği belirtilen Kız Kulesi'nin Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getirileceği belirtildi.
- Tam kapanma ile ilgili son dakika açıklaması! Bakanlık duyurdu
- Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Jansa ile görüştü
- Kız Kulesi ile ilgili karar verildi
- WhatsApp gizlilik sözleşmesinde son durum! Tarih yaklaşıyor, ne olacak? 120 gün detayı...
- RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Podcast yükselen mecra
- Uzaktan çalıma modeli ile ilgili yeni gelişme! Ofislere dönüş...