Kız kardeşlerden babalarına istismar iftirası!

İki kız kardeşten biri evlenme vaadiyle dolandırılınca durumu babasına anlatamadı. İki kız kardeş tepkisinden korktukları babalarından kurtulmak için plan yapıp, babalarının kendilerini taciz ettiğini söyleyerek şikayet oldular. Kızların şikayeti üzerine baba gözaltına alınırken, polis merkezinde olayı inkar etse de hapse girdi. Yaptıklarından pişmanlık duyan iki kız kardeş, tekrar mahkemeye başvurdular ancak mahkeme heyetini ikna edemediler. Duruşmada babanın tutukluluk haline devam edilmesi kararı verilince genç kadın bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Evlilik vaadiyle kandırıldı, Binlerce liralık kredi çekti. Hem kendi hayatını hem ailesinin hayatını kabusa çevirdi. CNN TÜRK'e konuşan dolandırılan kadın, "Benim yaklaşık üç sene önce bir ilişkim vardı. Beni evlenme vaadiyle kandırıyordu. Benim adıma kredi çekti. Yetmedi ablamın adına kredi çekti. O yetmedi annemin adına kredi çekti. Sonradan ortadan yok oldu" dedi.

Genç kadın ve ailesi, binlerce liralık borç bataklığına saplandı. Taksitleri ödeyemeyince de evlerine haciz tebligatları gelmeye başladı. Ancak durumu babalarına anlatamadılar. Dolandırılan kadının kardeşi babalarından korkularını, "Babamın yapısı çok sinirli, çok öfkeli. Hani arkadaş seçimimize, gezmemize, dolaşmamıza karışan bir insandır. Yeri geldi mi sokakta bile döver bizi" ifadeleriyle anlattı.

KIZLARIN PLANI TUTTU, BABA HAPSE GİRDİ

İki kardeş korktukları babalarından kurtulmak için plan yaptılar. Babalarının kendilerini taciz ettiğini söyleyerek şikayetçi oldular. Kızlarının şikayeti üzerine baba gözaltına alındı. Başına gelenleri polis merkezinde öğrendi. İnkar etti, ancak kızlarının planı tuttu ve baba hapse girdi.

"BEN BABAMI İSTİYORUM"

Dolandırılan kadın, "Babam bana yıllarca cinsellik uyguluyor gibisinden gösterdik. Ama öyle bir şey olmadığını biz de Allah da biliyor zaten. Babam bunu öğrenirse beni öldürür yani. Öldürür korkusundan, aileme zarar gelmesin diye onların da bir borç durumu var benim gibi. Ondan ötürü biz böyle bir şeye başvurduk. Baya bir kötü olduk. Hani vicdanım rahatsız. Bir yalan attım ortaya. İyi hissetmedim kendimi, ifademi geri çektim. Babamın böyle bir şey olmadığı halde böyle bir şeyi nasıl yaptığıma kızıyorum. Ben babamı istiyorum" diye konuştu.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Yapılan duruşmada babanın tutuklu halinin devamına karar verildi. Bunun üzerine genç kadın bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Yapılan müdahaleler sonucu hayata tutundu.

"VİCDAN AZABI DA ÇEKİYORLAR"

Konu hakkında konuşan Avukat Hilal Karabulut da "Dosyanın gidişatı evlilik vaadiyle kandırılan kız çocuğunun kurduğu plandan ibaret. Bu plan sonucu babalarına iftira atmış. 4 aydır tutuklanmalarına sebebiyet vermiş. Oluşturdukları iftira suçunun farkındalar. Bundan dolayı vicdan azabı da çekiyorlar" dedi.