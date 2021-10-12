Kız kardeşinin karaciğeriyle sağlığına kavuştu

Özel sektörde çalışan, 4 yıldır karaciğer rahatsızlığı yaşayan Bilal Yağmurcan için doktorlar, nakil kararı verdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Bölümü'ne başvuran Yağmurcan ile kız kardeşi Beyza Yağmurcan’ın dokularının uyuştuğu belirlendi. Bunun üzerine kardeşler ameliyata alındı. Daha önce kadavradan canlıya nakiller gerçekleştiren organ nakil ekibi, bu kez 15 yıldır ara verilen canlıdan canlıya nakil işlemi için ameliyata girdi. Beyza Yağmurcan’dan alınan karaciğer parçası, kardeşine nakledildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz ile operasyona giren hastanenin Organ Nakil Bölümü'nden Doç. Dr. Tolga Akçam, Doç. Dr. Abdullah Ülkü, Doç. Dr. İsmail Cem Eray, Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş, Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef Kuran, Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Melih Bağır, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özalevli, yine aynı bölümden Dr. Öğretim Görevlisi Demet Tuncay, Araştırma Görevlisi Burcu Bozoğlu ile Yan Dal Asistanı Melih Abit, operasyon sonrası taburcu aşamasına gelen ağabey-kardeş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

'İLERİ NOKTAYA TAŞINDI'

Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz, “Yıllar önce merhum Prof. Dr. Haluk Demiryürek hocamızla başlayan karaciğer nakli sürecimiz, hocamızın izinden giden değerli hocalarımızla çok daha ileri noktaya taşınmıştır” dedi.

Kadavradan nakillerin yanı sıra yaklaşık 15 yıl sonra canlıdan canlıya karaciğer nakillerine de yeniden başladıklarını kaydeden Prof. Dr. Gündüz, operasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

TABURCU AŞAMASINA GELİNDİ

Doç. Dr. Tolga Akçam ise canlıdan canlıya karaciğer nakillerine bir süre ara verdiklerini ancak yeniden başlama konusunda uzun süredir çalışmalar yaptıklarını belirterek, özellikle kadavradan nakiller konusunda da organ bağışının önemine vurgu yaptı. Başaralı bir operasyonla kız kardeşten ağabeyine karaciğerin yarısını naklettiklerini dile getiren Akçam, hastaların taburcu aşamasına geldiklerini de kaydetti.

Beyza Yağmurcan ve ağabeyi Bilal Yağmurcan da organ bağışının önemine değinerek 'yeni bir hayat mümkün' mesajı verdi. Yağmurcan kardeşler ayrıca operasyona katılan ekibe teşekkür etti.