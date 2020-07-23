Kız kardeşe cinsel istismara 15 yıl 7 ay hapis

Haziran 2018'de meydana gelen olayda F.S., gece korktuğu için yanına yatan kardeşi H.S.'ye cinsel istismarda bulundu. H.S.'nin durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan F.S., tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından tutuklu yargılanan F.S., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile karar duruşmasına katıldı, H.S. de salonda hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık F.S., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, F.S.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise sanığın beraatına hükmedildi.