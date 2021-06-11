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Kız kaçırma kavgasında kan aktı! Amcasını öldürdü

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA) |  11 Haziran 2021 Cuma - 17:07 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 17:07

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Baran B., kız kaçırma nedeniyle kavga ettiği amcası Abdurrahman B.'yi (50) tabancayla vurarak, öldürdü. Jandarma, Baran B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, öğle saatlerinde, Silvan'a bağlı kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde meydana geldi. Baran B. ile amcası Abdurrahman B. arasında, iddiaya göre, kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Baran B., amcasına tabancayla ateş etti.
 
Mahallelinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Abdurrahman B.'yi ambulansla Silvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste doktorların müdahale ettiği Abdurrahman B., kurtarılamadı. Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan Baran B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 
 
 

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Diyarbakır Silvan kavga
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