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Kız çocuklarını 3 bin dolara satıyorlar!

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 12:32 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 12:32

4 yaşındaki kız çocuğu Ziba 1100 dolara, 6 yaşındaki kız çocuğu Zinet ise 2200 dolara satışa çıkarıldı. Açlık nedeniyle torunlarını satan 56 yaşındaki Ruhşana Samimi, "Açız ve bu döneminde kimse bize yardım etmedi. Hatta kendi akrabalarımız bile yardım etmedi. Keşke yardım edilseydi de ben de torunlarımı satmak zorunda kalmasaydım." Satışa çıkarılan Zinet, "Satışa çıkarıldığımdan beri çok korkuyorum. Ancak diğer aile fertlerimin geçimini sağlamak için mecbur baba ve annemin isteğini kabul ediyorum"


Afganistan'da artan  sefalet ve fakirlik nedeniyle günlük gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan  aileler, bin ila 3 bin dolar arası değişen ücretler karşılığı çocuklarını  satıyor. 
 
Afganistan'da yaz aylarında Taliban ile hükümet güçleri arasında  yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu Taliban'ın ülke yönetimini devralması ve  akabinde uluslararası yardımların akışının durması ülkede yaşanan açlık ve  sefaleti derinleştirirken, yaşam mücadelesi veren fakir aileler çocuklarını satıp  ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.
 
Afganistan'daki AA ekibinin saha araştırmasına göre, kimi aileler bin  ila 3 bin dolar arası değişen fiyatlara satışa çıkardığı çocuklarını yakınlarına  satmak isterken, kimi aileler alıcının kim olduğuna bakmaksızın evlatlarını para  karşılığı veriyor. BM verilerine göre Afganistan'da, gelecek kış aylarında nüfusun  yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişi ciddi anlamda gıda sıkıntısı  yaşayacak. Son dönemde ülke genelinde artan açlık ve fakirlik nedeniyle onlarca  aile, çocuklarını satışa çıkardığını duyurdu.
 
TORUNLARINI SATIYOR
 
Gor vilayetinin merkez ilçesi Firuzkoh'un dışındaki Dere-yi Kazi  bölgesinde bir barakada ailesiyle yaşam mücadelesi veren Samimi ailesi de  çocuklarını satışa çıkaran ailelerden biri.
 
56 yaşındaki Ruhşana Samimi, AA muhabirine yaşadıkları geçim  sıkıntısını ve torunlarını satmak istemelerinin nedenlerini anlattı. Samimi, 2 oğlu, 1 gelini ve 4'ü kız 6 torunu ile birlikte duvarları  sıvasız, su ve elektriği olmayan bir evde kiracı olarak yaşıyor.
 
Eşini 20 yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiğini belirten Samimi, o  zamandan beri fakirlik içinde bin bir zorlukla yaşadıklarını ve çocuklarını  yetiştirdiğini belirtti.
 
Samimi, evin geçimini sağlayan büyük oğlu 30 yaşındaki Sıbgatullah'ın  hastalanarak hastaneye kaldırılması ve küçük oğlu 20 yaşındaki Mir Veys'in ise  hastanede ağabeyine refakat etmesi nedeniyle geçim sıkıntılarının arttığını ifade  etti.
 
"AÇIZ BİZE KİMSE YARDIM ETMEDİ"
 
İki kız torununu satıp elde ettiği gelirle oğlunun sağlık giderlerini  ve mutfak ihtiyaçlarını temin etmek istediklerini kaydeden Samimi, kızların daha  çabuk satılacağını düşündükleri onlara öncelik verdiğini anlattı. Samimi, torunlarından 6 yaşındaki Zinet ve 4 yaşındaki Ziba'yı, "geçim  umudu" olarak satışa çıkardıklarını savundu.  Yaşadıkları bölgede insanlar arasında satışı duyurduklarını aktaran  Samimi, "Bir hafta önce iki torunumu satışa çıkardım ancak henüz satın alan  olmadı. Büyük torunum için 2200 dolar ve küçüğü için ise 1100 dolar fiyat  belirledim ama hala satın alan olmadı." dedi.
 
Samimi, "Açız ve bu döneminde kimse bize yardım etmedi. Hatta kendi  akrabalarımız bile yardım etmedi. Keşke yardım edilseydi de ben de torunlarımı  satmak zorunda kalmasaydım. Önümüz kış. Mecbur torunlarımı satıp kışın diğer  torunlarıma yiyecek ve giyecek almam lazım. Şu an oturduğumuz bu harabe evin  kirasını dahi ödeyecek paramız yok." diye konuştu.
 
Samimi'nin diğer torunları Leyluma (3), Süheyla (8), Refihullah (10)  ve Nimetullah (11) yıpranmış eski kıyafetler içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.
 
"SATIŞA ÇIKARILDIĞIMDAN BERİ ÇOK KORKUYORUM"
 
Satışa sunulan Zinet, "Satışa çıkarıldığımdan beri çok korkuyorum.  Ancak diğer aile fertlerimin geçimini sağlamak için mecbur baba ve annemin  isteğini kabul ediyorum." dedi. Zinet'in ağabeyi Nimetullah ise "Kız kardeşlerimin satılması benim  içimi acıtıyor. Yardım kuruluşlarından destek istiyoruz, kardeşlerim satılmasın."  diye konuştu. Çocukların annesi ise röportaj isteğini geri çevirdi.
 
İNSANLIK FACİASI
 
Gor vilayeti Göçmenler Müdürü Mevlevi Abdul Hay Mübaşir ise son  aylarda yaşanan çatışmalar nedeniyle vilayette yaklaşık 1000 ailenin evlerinden  olduğunu aktardı.  Mübaşir, "Bu ailelerin acilen yardıma ihtiyacı bulunuyor. Eğer bu  insanlara yardım edilmezse insanlık faciası yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

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