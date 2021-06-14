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Kız çocuğunu istismar etti! Defalarca duvara vurarak öldürdü!
Çanakkale'de 23 yaşındaki Çağlar Karakılıç, birlikte yaşadığı kadının 6 yaşındaki kızını, kafasını defalarca duvara vurarak öldürdü. Ölen kızla birlikte iki hafta aynı evde kalan Karakılıç, birlikte yaşadığı kadına, "Çocuğa alkol verdim, uyuması lazım" deyip evden ayrıldı. Kırklareli Demirköy sahilinde çadır kuran Karakılıç telefon sinyalinden yakalandı. Küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu da ortaya çıkan Çağlar Karakılıç ve küçük kızın annesi tutuklandı.