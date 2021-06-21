Kız çocuğuna apartman boşluğunda iğrenç istismar! Komşusu...

İstanbul Sultangazi ’de yaşayan Derya D., 11 Haziran günü evine geldiğinde 5. sınıf öğrencisi olan kızı Ö.D.’yi (11) ağlamaklı buldu. Ne olduğunu sorduğunda kızı ağlamaya başladı. Ö.D., komşuları İrfan B.’nin(37) köpeğine bakmak için bahçeye indiğinde kendisini öperek özel bölgeleri ve vücudunun değişik yerlerine dokunduğunu anlattı. Anneannesinin kendisine seslenmesi üzerine eve kaçtığını söyleyen Ö.D.’nin anlattıkları karşısında anne Derya D. şok yaşadı. Derya D., hemen polisi arayarak yardım istedi. Polisin gözaltına aldığı İrfan B., savcılık tarafından ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nde ifade veren tekstil işçisi İrfan B., “Çocuk köpeği sevmek istedi. Ben de köpek saldırgan olduğu için ‘Gel bak’ dedim. Köpek çocuğa doğru gelince çocuğu elimle geriye doğru ittim. Başka temasım olmadı. Suçu kabul etmiyorum” diyerek kendini savundu. Mahkeme, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçüsüz olabileceğini değerlendirerek haftada bir gün karakola giderek imza vermesi karşılığında İrfan B.’yi adli kontrolle serbest bıraktı.

DAHA ÖNCE DE SIKIŞTIRMIŞ

30 senedir aynı mahallede yaşadıklarını belirten anne Derya D., “İrfan B.’yi çocukluğundan beri tanırım. Kendisi evli ve 1 çocuklu. Üst komşumuz. Ama eşi evden kovmuş nedenini bilmiyorum. ‘Korkma’ diyerek kızıma dokunmaya başlamış. ‘Ben ilk kez senin gibi bir kızla bunu yaşıyorum’ diyerek her yerine dokunmaya devam etmiş. Kendisine de dokundurtmuş. Birilerine söylememesi için tehdit etmiş. Meğerse daha önce de kızımı binada sıkıştırmış. Kızım korkudan anlatamamış. Kızım, ‘Anne sen hiç fark etmedin mi?’ dedi. ‘Ben hep koşarak geliyordum. O da arkamdan geliyordu’ dedi bana” diyerek, doktorun kızına ‘sinir yıpranması’ teşhisi koyduğunu ve uzun süre psikolog desteği alması gerektiğini söylediğini belirtti.

'CEZASINI ÇEKSİN'

11 yaşındaki kızının ilaca başladığını söyleyen Derya D., “Günlerdir başkalarında kalıyoruz. Eve yeni geldik. Kızım hiç gelmek istemedi. Eşimle taşınma kararı aldık. Kızımın o merdiven boşluğunda yaşadıklarını bir daha yaşamasını istemiyorum. Kızım ‘Keşke söylemeseydim benim yüzümden oldu bu olaylar’ demiş anneme. Biz bunları yaşarken, o kişinin tutuklanmayıp serbest bırakılması bütün direncimizi kırdı. Cezasını çekmesini istiyorum” dedi.(Hürriyet)