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Kız arkadaşının otomobilini kundakladı! 'Görünce şaka yapmadığını anladım'

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) |  19 Temmuz 2021 Pazartesi - 17:51 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 17:51

Antalya'da, yerleşik Rus Svıtlana Borysenko'nun park halindeki otomobili kundaklandı. Borysenko, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.


Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı otomobilini Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 713 Sokak’a park edip, evine çıktı. Saat 14.30 sıralarında araçtan duman yükseldiğini gören komşuları, Svıtlana Borysenko'ya haber verip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi de bahçe hortumuyla komşuları yaptı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.
 
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Svıtlana Borysenko, polise verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.
 
Borysenko’nun komşusu Ramazan Utku ise, "Sokağın başından gelip, arabaya benzin döküp çakmağı çaktı. Arabanın arkasından dolaşıp, uzaklaştı" diye konuştu.
 
Polis, M.E.'yi bulmak için çalışma başlattı.
 

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