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Kız arkadaşının müstehcen görüntülerini internete koydu! 2,5 yıl hapis

DHA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 12:24 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 12:24

Mersin'in Erdemli ilçesinde üniversite öğrencisi N.P.'nin (18) uygunsuz görüntülerini, sosyal medyadan yaydığı iddia edilen eski erkek arkadaşı H.G., (23) 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Üniversite öğrencisi N.P., eski erkek arkadaşı H.G.'nin uygunsuz görüntülerini cep telefonu kamerasıyla gizlice çekip şantaj yaptığı sosyal medya hesabından da paylaştığı iddiasıyla 2020'in Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 
 
H.G. hakkında Mersin 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'müstehcenlik' suçundan dava açıldı. Davanın 4'üncü duruşmasında karar çıktı, mahkeme sanık H.G.'ye 2 yıl 6 ay, görüntüleri yaymasına yardım ettiği iddiasıyla M.K.'ye ise 2 yıl 1 hapis cezası verdi. Cezalarda indirim uygulanmadı. Kararın üst mahkemede kesinleşmesi halinde 2 şüpheli de cezaevine girecek.
 

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