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Kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş intihar etti

AA |  12 Temmuz 2021 Pazartesi - 0:21 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 0:21

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen uzman çavuş, intihar etti.


İddiaya göre, Samandağ ilçesindeki bir karakolda görevli uzman çavuş  D.E.O, kız arkadaşı D.A'nın yaşadığı Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.
 
Bir süre sonra ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından  evden silah seslerinin geldiğini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık  ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen ekipler, D.E.O. ve D.A'nın öldüğünü belirledi.  Cesetler otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve  Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatay Samandağ kız arkadaşı
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