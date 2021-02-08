Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alıyor! İşte İŞKUR ilanı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tekniker ve büro personeli alıyor. Kıyı Emniyeti personel alımı başvurusu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Peki, Kıyı Emniyeti personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR iş ilanları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 engelli personel alacak. Kurumun personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Buna göre, 2 tekniker ve 10 büro personeli alım ilanına başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından veya bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sözlü sınavın yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Başvuruda bulunacak adayların geçerli en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olması gerekirken, teknikerler için ön lisans, büro personeli için lisans mezuniyeti şartı aranıyor.

Alım için yapılacak sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekecek.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav puanıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

İşe başlayacak adaylar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün engelli açığının bulunduğu İstanbul 'daki iş yerlerinde çalışmayı kabul etmiş olacak.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI İLANI