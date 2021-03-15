Kıyı Emniyeti 36 personel alımı yapacak! Deniz trafik operatörü, ikinci kaptan, ikinci mühendis, büro personeli ve 3 mühendis İŞKUR başvurusu…

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak. Kıyı Emniyet personel alımı…

Kıyı Emniyet personel alımı yapacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak. Kıyı Emniyet personel alımı…

İlanda yer verilen bilgilere göre, kuruluşa gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartları sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Yapılacak başvuruların geçersiz olduğu, başvurular başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecek. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

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