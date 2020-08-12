Kıyı Emniyet Müdürlüğü memur alımı! 20 Büro Memuru, 2 Mühendis, 10 Deniz Trafik Operatörü alımı yapılacak (Kıyı emniyet personel alımı 2020)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı yapacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İŞKUR kamu ilanları kısmında yayımlanan ilana göre, büro memuru, mühendis ve deniz trafik operatörü kadrolarına kamu personeli alımı yapılacak. İşte Kıyı Emniyet Müdürlüğü memur alımı detayları…

İŞKUR'da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı ilanı yayımladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine 32 kişilik memur alımı yapılacak. Kıyı Emniyet Müdürlüğü memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları merak ediliyor. Kıyı emniyet personel alımı 2020 hakkındaki detaylar…

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADRO DAĞILIMI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 32 kişilik boş kadro ile 20 Büro Memuru, 2 Diğer Mühendisler ve 10 Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak.

KIYI EMNİYET MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine alımını yapacağı kadrolar için genel ve özel nitelikler talep edecek. Bu kapsamda adayları genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Sonrasında ise ortak şartlar şöyledir:

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak,

Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,

MS Office programlarını bilmek.

Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI ÖZEL ŞARTLARI

2 BÜRO MEMURU ALIMI

- Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme-ekonomi, muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesine sahip olmak.

- Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim olmak.

5 BÜRO MEMURU ALIMI

Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme-ekonomi, muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

8 BÜRO MEMURU ALIMI

Meslek yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik ve Haberleşme Teknikleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Güverte bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak.

5 BÜRO MEMURU

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik, Pazarlama bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

- Lojistik Elemanı, Lojistik Meslek Elemanı, Lojistik Operasyon Elemanı, Lojistik Operasyon Sorumlusu, Depo Sorumlusu, Ambar/Depo Görevlisi, Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi, Depo Sevkiyat Sorumlusu, Kapalı Depo Görevlisi, Satın Alma Sorumlusu, Satın Alma Görevlisi, Satın Alma Uzmanı, Malzeme Planlama Elemanı, Gümrük İşletme Meslek Elemanı, Gümrük Memuru, İthalat- İhracat Sorumlusu alanlarından en az birinde asgari 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak, bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek.

2 MÜHENDİS

- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

- Sistem yöneticisi veya ağ yönetim personeli olarak en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek.

- Microsoft sunucu ürünlerinin yönetimini yapabilecek.

- E-posta, Active Directory, Group Policy, DHCP,DNS yapılarını yönetecek.

- Veri Depolama, Sanallaştırma ve Yedekleme sistemlerinin kurulumu ve idamesini gerçekleştirecek.

- Kuruluşun açık kaynak kodlu işletim sistemi çalışmalarında görev alacak.

- Linux tabanlı işletim sistemlerinin Kuruluş altyapısına entegrasyonunu sağlamada görev alacak

- Linux sunucuların yönetilmesi, yedeklenmesi ve kurulumu işlemlerini gerçekleştirecek.

- Kuruluşta kullanılmakta olan ağ cihazlarının yönetecek.

- Güvenlik cihazlarını yönetecek

- Geniş alan ağ yönetiminde tecrübeli.

10 TRAFİK OPERATÖRÜ

- Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

- Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek.

- Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzenlenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.

İŞKUR KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak memur alımı başvuruları 12 Ağustos 2020 tarihi itibari ile başlamıştır. Adaylar başvurularını en geç 5 gün içerisinde 17 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda başvurular sadece İŞKUR aracılığı ile yapılacaktır.