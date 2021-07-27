Kıyamet uçağı nedir, özellikleri? Moskova’dan nükleer savaşa hazırlık!

Rusya Lideri Vladmir Putin, savaşa hazırlık amacıyla attığı adamlar yenisini ekledi. Olası bir nükleer savaş için "Kıyamet" isimli 2 yeni ultramodern uçak alacağı açıklandı. Seleflerinin 2 katı uçuş menziline sahip uçaklar, üst düzey yetkililer için kullanılacak. Henüz üretim aşamasında olan uçaklar sayesinde liderler birlik ve füzeleri kontrol edebilecek. Peki, kıyamet uçağı nedir? Kıyamet uçağının özellikleri nelerdir, belli mi?

Putin Moskova’ya yönelik askeri yatırım ve manevralarda hamlelerini arttırdı. En son İngiltere ve İsrail ile gerilim zirve yaparken, ülkeden art arda cüretkar hamleler geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bir nükleer savaş sırasında kullanılmak üzere iki yeni ultramodern "Kıyamet" uçağı alacağı açıklandı. Peki, Kıyamet uçağı nedir? Il 96-400M'den uyarlanacak nükleer savaş uçağının teknik özellikleri nelerdir, belli mi?

Kıyamet uçağı nedir?

Uyarlanan Ilyushin 96-400M'ler, Rus liderin bir atomik felaket sırasında birlikleri ve füzeleri kontrol etmesine olanak tanıyor. Askeri-sanayi sektöründen bir kaynak, yeni hava komuta ve kontrol uçaklarının ilkinin yapım aşamasında olduğunu söyledi.

Kıyamet uçağının özellikleri nelerdir?

Kremlin komuta uçağı, kalıcı olarak mevcut Ilyushin Il-80 Maxdomes'in yerini alacak. Uçaklar, nükleer savaş durumunda başkanı ve diğer üst düzey askeri, güvenlik ve bakanlık yetkilileri için tasarlandı. Uçağa savaş jetleri eşlik ediyor ve havada yakıt ikmali yapılabiliyor.

Yeni İl-96-400m uçağının uçuş menzilinin 'selefininkinin' iki katı olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu uçaklara havada yakıt ikmali yapabileceği kaydediliyor. Uçağın telsiz sistemi, stratejik hava güçleri, füze kuvvetleri ve nükleer silah taşıyan denizaltılar dahil tüm birliklere emir iletilmesini sağlayacak.

Bir nükleer saldırıdan zarar görmeyecek şekilde dizayn edilecek uçak, elektromanyetik saldırıya karşı da savunma sunabilme özelliklerini taşıyacak.

Uçağın telsiz sistemi, stratejik hava güçleri, füze kuvvetleri ve nükleer silah taşıyan denizaltılar dahil tüm birliklere emir iletilmesini sağlayacak.

"Uçaklar henüz üretim aşamasındalar"

Milliyet'in haberine göre bir kaynak, "Rus Havacılık Kuvvetleri, Il-96-400M'ye dayalı iki hava komuta merkezi alacak" dedi ve ekledi:

"Şu an üretim aşamasında olan projenin adı Zveno-3S. Ayrıca uçak Voronezh Havacılık Fabrikasında yeni Il 96-400M'den uyarlanıyor.

Moskovsky Komsomolets ise haberinde "Uçağın telsiz kompleksi, birliklere, stratejik havacılığa, mobil ve silo fırlatıcılarına ve stratejik nükleer silah taşıyan denizaltılara 6 bin km'lik bir yarıçap içinde sipariş talimat vermeyi mümkün kılacak" denildi.

Il-96-400M nedir?

İlyuşin İl-96 İlyuşin tarafından üretilen Rus yapımı bir jet yolcu uçağıdır. Uçak, 1980'lerde geliştirilmiş olup 1992 yılında hizmete girmiştir ve önceki İl-86'nın yerini almıştır.