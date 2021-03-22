Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ'un korona önlemi!

EVİ KIŞA HAZIRLAMIŞTI

Ancak koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla tedirgin olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yeniden Bodrum’a dönme kararı aldı. Kalabalık içine karışmamak için uçağa bile binmeyen çift, Bodrum’a karayoluyla gitti. Bodrum’u çok seven ikili, geçtiğimiz yaz Yalıkavak’ta bir villa kiralayarak içini baştan aşağı yeniden dekore ettirmiş, kışın da yaşanabilir hale getirmişti.