22 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.529 0.00 EURO 9,3700 9.08
USD 7,8610 8.98 ALTIN 441,230 8.99
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ'un korona önlemi!

22 Mart 2021 Pazartesi - 9:33 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 9:33

Geçtiğimiz aylarda korona geçirdiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul’da vakaların artmasıyla eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Bodrum’a döndü. Tatlıtuğ çifti, uçağa binmek istemediği için karayolunu tercih etti.


Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid’e yakalandığını açıklamıştı.Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Önce zatürre teşhisi konulan, sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Tatlıtuğ, tedavisinin ardından Bodrum’a giderek bütün yazı orada geçirmişti. Geçtiğimiz ay yeni bir diziye başlayan oyuncu, çekimler için İstanbul’a dönmüş ve sete girmişti.
 
EVİ KIŞA HAZIRLAMIŞTI
 
Ancak koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla tedirgin olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yeniden Bodrum’a dönme kararı aldı. Kalabalık içine karışmamak için uçağa bile binmeyen çift, Bodrum’a karayoluyla gitti. Bodrum’u çok seven ikili, geçtiğimiz yaz Yalıkavak’ta bir villa kiralayarak içini baştan aşağı yeniden dekore ettirmiş, kışın da yaşanabilir hale getirmişti.

ETİKETLER

kıvanç tatlıtuğ başak dizer koronavirüs vaka artış bodrum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.