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Kıvanç Tatlutuğ'dan şaşırtan karar! 'Evlat edindi'

30 Mart 2021 Salı - 12:31 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 12:36

Hayvanseverlikleri ile bilinen ve sık sık doğa ile iç içe olan Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, önceki gün Beykoz’da tanıştığı Arzu adındaki sıpayı evlat edindi.


COVID-19 vakalarının artması sonrası eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Bodrum’a giden Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul’a geri döndü.  Önceki gün yeni rol arkadaşı Özge Özpirinçci ile Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’nin Beykoz’daki çiftliğindeydi. Yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları seven Kıvanç Tatlıtuğ’un neşeli halleri dikkat çekti.
 
 
Kıvanç Tatlıtuğ Urfa’da ölmüş annesinin yanında bir günlükken bulunan Arzu adlı sıpayı evlat edindi. Birlikte dakikalarca oyun oynadılar.
 
Başak Dizer, eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan Arzu’yu görüntüledi. Başak Dizer “Arzu sürekli elimi emdi. Özgeciğim sağ olsun bizi alıp buraya getirdi. Dernek başkanı Okan ve ailesi hep birlikte canla başla zor durumdaki eşekleri, atları kurtarıp bakımını üstleniyor. Lütfen yardım edelim” dedi. 
 
 
 

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