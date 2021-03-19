Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy hakkında şaşırtan iddia!

Son dönemin gözde oyuncularından Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Tatillerini bile birlikte yapan ikilinin bu hareketi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
ŞOK İDDİA!
Kıvanç Tatlıtuğ (37) ve Çağatay Ulusoy'un (30) sıkı dost oldukları biliniyor. Takipten çıkma sonrası sosyal medyada ortaya atılan 'arkadaşlık bitti' iddiası ise herkesi şaşırttı.
Ünlü oyunculardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
"ASLA AÇ KALMAYIZ"
2017'de Marmaris'te tatil yapan ikilinin yer aldığı kare, sosyal medyada kısa sürede on binlerce beğeni almıştı. Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Asla aç kalmayız" notunu yazmıştı.