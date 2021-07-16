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Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı yıktı!

16 Temmuz 2021 Cuma - 17:11 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 17:11

Kıvanç Tatlıtuğ, son karesiyle sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa; oyuncunun takipçileri yorum yağdırdı.


2016'da evlenen ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in mutlu birliktelikleri sürüyor. Geçtiğimiz gün Fransa'da 10 milyon TL'ye yaptırdığı özel teknesiyle önümüzdeki sene dünyayı gezeceği haberleriyle gündeme gelen oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
 
Bir süredir yeni imajı ile gündemden düşmeyen Tatlıtuğ, tatilde objektif karşısına geçti. Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanan ünlü ismin son paylaşımı dikkat çekti.
 
 
SON POZU OLAY OLDU 
 
Takipçileri 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un desenli gömleği ve kolyeleriyle uzaklara baktığı fotoğrafa kayıtsız kalamadı.
 
YORUM YAĞDI 
 
Oyuncunun pozuna; "Yaktın bizi Behlül", "Seni görünce bırak kimseye kendime bile su veresim gelmiyor", "Yakışıklılık kelimesinin sözlük anlamı", "Adamın tokası bile benden yakışıklı", "Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!" şeklinde yorumlar geldi.
 
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafına bir saatte 250 binden fazla beğeni geldi.
 
 

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