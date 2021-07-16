Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı yıktı!

SON POZU OLAY OLDU

Takipçileri 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un desenli gömleği ve kolyeleriyle uzaklara baktığı fotoğrafa kayıtsız kalamadı.

YORUM YAĞDI

Oyuncunun pozuna; "Yaktın bizi Behlül", "Seni görünce bırak kimseye kendime bile su veresim gelmiyor", "Yakışıklılık kelimesinin sözlük anlamı", "Adamın tokası bile benden yakışıklı", "Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!" şeklinde yorumlar geldi.