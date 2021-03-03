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Kıvanç Tatlıtuğ mızıka çaldı yer yerinden oynadı!

Kıvanç Tatlıtuğ mızıka çaldı yer yerinden oynadı! Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar Özge Özpirinçci ile başrollerini paylaşacağı "Bir Denizaltı Hikayesi" projesinin çekimleriyle meşgul.
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