Kitre bebek nedir, kitre bebek ne demek? Kitre bebek olayı…

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internette 150 liradan satılan kitre bebeklerden her birine, 11.500 liraya varan paralar ödediği iddiaları sonrası kitre bebeğin ne olduğu arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Kitre bebek nedir, kitre bebek ne demek?

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesinde canlı yayınlanmayan ihale yoluyla piyasa değeri 150 ila 700 lira arasında değişen kitre bebeklerin 44 tanesine 366 bin liraya alım yapıldığı ortaya çıktı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Beypazarı Kent Müzesi'ne bağışlanmak üzere alınan bebeklere ödenen paralar büyük tepki toplarken, Kitre bebek nedir, kitre bebek ne demek? Sorularına da yanıt aranamaya başlandı.

Kitre bebek nedir, kitre bebek ne demek?

Kitre bebek, yabani bir dikenin öz suyu olan kitre ve pamuk kullanılarak yapılan bir oyuncak ve biblodur. Kitre bebek için gerekli bir malzeme olan kitre, aktarlardan kuru halde alınabilir, sonrasında evde bir karışım hazırlanarak kitre bebek yapımı gerçekleştirilebilir. Kitre satın alırken açık renkli ve temiz olmasına özen gösterilmelidir. Sonrasında kitre bebek dilendiği gibi kişiye göre süslenebilir, bezden kıyafetleri dikilebilir.

Kitre bebek giysileri genellikle yöreseldir ve bu nedenle çiftçi, köy yaşamındaki insanlardan esinlenerek figürler hazırlanır.

Kitre bebek olayı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nde kullanılmak üzere Ankara halk kültürünün önemli bir parçası olan kitre bebek alımı için 21/F maddesi üzerinden ihale açtı. Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen ihale Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 27.maddesi kapsamında "Doğrudan Temin" yoluyla gerçekleştirildi ve 28.06.2021 tarihinde de onaylandı. İhale ile Serkan Sezgin isimli kişiden 366 bin 600 TL'ye kitre bebek satın alındı.

İhalenin satın alınan bebek sayısının sadece 44 olduğu öğrenilirken adrese teslim ihalenin kayıt defterinde ise bebek adetleri aslında 1 yazılması gerekirken virgül oyunuyla adet karşılığına 1,000 yazılarak fahiş fiyat gizlenmeye çalışıldı. Bebeklerin piyasa değerinin ise adedinin en fazla 150-750 TL arasında fiyatlarda olabileceği vurgulandı.