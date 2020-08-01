01 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2340 -0.53
USD 6,9800 -0.10 ALTIN 443,290 0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Kitabını seç! Spor Bakanı’nda kitabını seç etiketiyle paylaşım yapanlara kitap hediyesi! Kitabını seç kampanyasında hangi kitaplar var?

Kitabını seç! Spor Bakanı’nda kitabını seç etiketiyle paylaşım yapanlara kitap hediyesi! Kitabını seç kampanyasında hangi kitaplar var?

01 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:36 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 9:36

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bayramın paylaşmak olduğunu dile getirerek, kitabını seç etiketiyle paylaşım yapanlara kitap hediye edeceğini duyurdu. İşte Kitabını seç paylaşımı ile ilgili detaylar…


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından bit twit paylaştı. Bu twitle kitabını seç etiketiyle paylaşım yapanlara kitap hediye edileceği duyuruldu.

KİTABINI SEÇ

Bakan Kasapoğlu, ‘’Bayramı bayram yapan paylaşmaktır. Sevinçleri ve güzellikleri paylaşmak. Bayram vesilesiyle paylaşmayı unutmayalım diyoruz ve herkese kitap hediye etmek istiyoruz. Görselimizdeki kitaplardan seçtiğiniz bir tanesini #KitabınıSeç etiketiyle paylaşmanız yeterli.’’ İfadesini kullandı.

Üç İstanbul Mithat cemal kuntay

Beş şehir Ahmet Hamdi Tanpınar

Doğu ve Batı Arasında İslam Aliya İzzetbegoviç

Şeker Portakalı José Mauro de Vasconcelos

Bütün Şiirleri Turgut Uyar

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar

İki Şehrin Hikayesi Charles Dickens

Yerlaltından Notlar Dostoevski

Sezai Karakoç İslamın dirilişi

 

 

 

 

ETİKETLER

Kitabını seç Mehmet Kasapoğlu bayram
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.