Kitabını seç! Spor Bakanı’nda kitabını seç etiketiyle paylaşım yapanlara kitap hediyesi! Kitabını seç kampanyasında hangi kitaplar var?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından bit twit paylaştı. Bu twitle kitabını seç etiketiyle paylaşım yapanlara kitap hediye edileceği duyuruldu.
KİTABINI SEÇ
Bakan Kasapoğlu, ‘’Bayramı bayram yapan paylaşmaktır. Sevinçleri ve güzellikleri paylaşmak. Bayram vesilesiyle paylaşmayı unutmayalım diyoruz ve herkese kitap hediye etmek istiyoruz. Görselimizdeki kitaplardan seçtiğiniz bir tanesini #KitabınıSeç etiketiyle paylaşmanız yeterli.’’ İfadesini kullandı.
Üç İstanbul Mithat cemal kuntay
Beş şehir Ahmet Hamdi Tanpınar
Doğu ve Batı Arasında İslam Aliya İzzetbegoviç
Şeker Portakalı José Mauro de Vasconcelos
Bütün Şiirleri Turgut Uyar
Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar
İki Şehrin Hikayesi Charles Dickens
Yerlaltından Notlar Dostoevski
Sezai Karakoç İslamın dirilişi