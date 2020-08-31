Jessica May, Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Yeni dizisinin çekimleri için Kapadokya’ya gittiğini söyleyen oyuncu, ”Oraya ilk kez çekimler için gittim. Sabahları çok sıcak, akşamları soğuk oluyor. Bu yüzden sete dönmeden önce kışlık alışveriş yapmaya geldim” dedi. Giyim tarzı ve maskesiyle dikkat çeken May, hayranlarından gelen fotoğraf isteklerini de kırmadı.
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Kışlık alışveriş!
31 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:05 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 12:05