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Kıskıvrak yakalandılar! Bayramda saldırı hazırlığı yapıyorlardı

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 14:41 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 14:48

Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ adına kentte  Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığı ve arayışında olan şüpheliler olduğu yönünde  bilgi elde edildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş  zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ö.A, M.C, R.D, M.C, B.A, Ş.A, M.A, H.G. ve  H.H. yakalandı.
 
Söz konusu adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 47 fişek,  ruhsatsız av tüfeği, 40 av tüfeği fişeği ve bıçak ile çok sayıda dijital ve  örgütsel doküman ele geçirildi.
 
Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem  ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı  bir biçimde, vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile  işbirliği içerisinde devam ettiği kaydedildi.
 

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