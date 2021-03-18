Kişiye özel tüp bebek tedavisi başarıyı artırıyor mu?

Günümüzde her 10 çiftten birinde kısırlık sorunu görülüyor. Kısırlık tedavisinde sıklıkla tercih edilen yöntem ise tüp bebek yöntemi oluyor. Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir tüp bebek tedavisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Uygulanan kişiye özel tüp bebek yöntemlerinin başarı oranlarını Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir anlattı.

Etkili tüp bebek tedavisi için kısırlık nedeni bilinmeli

Haftada 2 ila 3 kez düzenli cinsel ilişkiye rağmen 35 yaşından küçük kadınlarda 1 yıl içinde, 35 yaşından büyük kadınlarda ise 6 ay içinde gebelik oluşmaması durumuna denir. Kısırlık nedenleri kadına bağlı olabileceği gibi erkeğe de bağlı olabilir. Kadın ve erkekten de kaynaklanabilir ya da hiçbir sebep olmada da kısırlık sorunu yaşanabilir.

Kısırlık tedavisinde günümüzde uygulanan yöntem tüp bebek tedavisidir. Başarısız tüp bebek denemeleri çiftleri hem maddi açıdan hem de duygusal açıdan kötü etkilemektedir. Kişiye özel olarak belirlenen embriyo tutunma zamanında yapılan transferler sonucunda başarılı sonuçlar elde edilir.

Tüp bebek yöntemini denemiş ve başarısız sonuçlar elde edilmesi tekrarlayan tutunma başarısızlığı dedir. Embriyo transferi yapıldığında başarısız sonuç alınmasıdır. Başarısız sonuç elde eden hastalara farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Genellikle karşılaşılan tekrarlayan tutunma başarısızlığın nedenleri ise; miyom, polip, enfeksiyon, rahim içi yapışıklığı, tüp uçlarının tıkalı olması ya da sıvı ile dolması, genetik pıhtılaşma bozukluklarıdır.

Başarılı gebelik için rahim zarı embriyoya hazır olmalı

Yapılan araştırmalar sonucunda kadında embriyonun tutunacağı rahim zarının tutunma için belirli bir dönemde uygun şartlar taşıması oldukça önemli. Birçok kez iyi kalitede embriyo transferine rağmen eğer embriyolar tutunmuyorsa sebebi rahim zarının hazır olmamasıdır. Bu sebeple transfer zamanın önceden belirlenip, embriyoların doğru anda nakledilmesi tutunamama problemine çözüm olur.

Embriyonun tutunma zamanını belirlemek için ERA (Endometrial Reseptivite Array) testi yapılır. Testin yapılışı ise oldukça kolaydır. Alınan rahim zarı örneği için kullanılan bu test özel programı aracılığı ile rahim zarının tutunmaya elverişli ya da elverişli olmadığını belirler.

Test sonucu ile kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulanıyor

Yapılan test sonrasında sonuç reseptif ise rahim zarı tutunma için uygun anlamına gelir. Çıkan sonuç non-reseptif ise rahim embriyoyu kabul etmez. Sonuca göre rahim zarının tutunmaya uygun gün