Kişiye özel gülüş tasarımı nasıl yapılır?

Gülüş estetiğinde kişinin beklentilerini anlamak çok önemlidir. Kişi gülümsemesiyle ilgili istediği değişiklikleri hekimine detaylı olarak anlatmalıdır. Ancak yüz ve dişlerdeki her değişiklik için hekiminizle birlikte karar vermeniz çok önemlidir.

Gülüş tasarımında kullanılan tedaviler ve uygulamalar hastadan hastaya değişiklik gösterir. Bu bağlamda ilk etapta bir muayene süreci geçirilmektedir. Yapılan muayene esnasında hastaların beklentileri de dinlemektedir.

Her hastanın gülüşünde kusurlu bulduğu ve diş-diş eti sağlığındaki rahatsızlıkları farklıdır. Örneğin diş etlerinin gülüş esnasında çok ön plana çıkmasından ve diş etlerinin renginden şikayetçi olanlar için öncelikli tedavi pembe estetik uygulamalarıdır. Pembe estetik uygulamalarında dişlerin beyaz kısmı ile diş etlerinin pembe kısmının oransal bir ilişki içerisinde olması sağlanır. Özel lazer cihazlar ile diş etleri normal düzeyine ulaştırılır. Gülüş estetiği tedavisine başlamadan önce muhakkak hastalarımızdan altın oran uygulama işlemleri için fotoğraf alınıp özel programlar ile uygun diş boyutları ve şekillerinin analizi sağlanır.

Kişilere özel olarak gerçekleştirilen işlemleri sayesinde dişlerdeki renk farklılıkları, ağız kokusunun giderilmesi, diş dizilimindeki çaprazlığın düzeltilmesi ve diş boyutlarının orantısızlığı gibi daha pek çok sıkıntıdan kurtulmak mümkün olmaktadır. Gülüş tasarımı estetik işlemler olup minimal dokunuşlarla mevcut dişlere zarar vermeden gerçekleştirilir.

Zirkonyum ve lamina tedavileri arasındaki fark nedir?

Lamina diş ile zirkonyum diş kaplama arasındaki en temel fark zirkonyum kaplama yaparken dişin tüm yüzeyleri küçültülerek yapılan kaplama şapka gibi dişe giydirilirken, lamina tedavisinde dişin var olan dokusuna zarar verilmeden ön kısmına özel yöntemler ile yapıştırılarak uygulanmasıdır. Bir diğer farlılığı ise zirkonyum ile lamina protezlerinin yapımında kullanılan materyal farklılığıdır. Zirkonyum porselen alt yapısında kullanılan beyaz metalden oluşan malzemedir. Lamina ise zirkonyuma göre daha ince ve ışık geçirgenliği olan bir malzemedir. Lamina tedavileri daha çok estetik kaygı ile yapılan müdahalelerde tercih edilir.

Sağlıklı ve estetik dişlere sahip olmak için, eksik dişlerinizi en uygun tedavi yöntemleriyle tamamlamak ve daha estetik bir gülüşe sahip olmak için diş uzmanından kişiye özel bilgi ve destek alabilirsiniz.