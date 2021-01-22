22 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.536 -1.02 EURO 9,0130 0.42
USD 7,4040 0.49 ALTIN 438,900 -0.96
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

DHA |  22 Ocak 2021 Cuma - 17:09 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 17:09

Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 170:00 itibariyle yüzde 76'ya çıktı. Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 76'ya çıktı.
 
Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, İstanbul’da trafik ana arterlerde durma noktasına geldi.
 
b97bb4ad0f547f94d4e66f6ce96f3c88.jpg (600×338)
 
Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu.
 
 
İBB trafik yoğunluk haritasında saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı. Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
 
db5106b79e0ac35538838fa1cde17a6f.jpg (600×338)

ETİKETLER

İstanbul trafik trafik yoğunluğu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.