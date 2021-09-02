Kısıtlamalar yeniden gelir mi, sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Yasaklar gelecek mi, kısıtlamalar geri gelir mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı vaka tablolarıyla ilgili yaptığı paylaşıma ek, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur" deyince vatandaşların yasaklar ile ilgili yanıt aradıkları sorular arttı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 290 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 164 hasta taburcu olurken bugün 302 bin 869 test yapıldı. Salgında vakalar ve vefat sayıları artınca yasaklar geri mi gelecek, kısıtlamalar tekrar gelecek mi, soruları da arttı. Peki, yasaklar gelecek mi, yeni yasaklar gelir mi

Yasaklar gelecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kısıtlama şu an için gündemde yok açıklaması yapılmıştı.

“Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.”

Ancak yeni yasakların vaka sayısıyla bağlantılı olması artan vaka sonrası kısıtlama kararlarının alınabileceği belirtiliyor.

Fahrettin Koca'nın 1 Eylül 2021 açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 78.24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60.20 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 48 milyon 563 bin 507 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 37 milyon 368 bin 108 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 661bin 464 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 252 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 893 da yeni vaka tespit edilmişti.