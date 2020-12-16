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Kısıtlamalar sonuç verdi, o ilden güzel haber! Vakalar düştü...
Güzel haber geldi. İçişleri Bakanlığı’nın akşamları ve hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından korona vakalarında düşüş yaşandı. Kısıtlama öncesi günlük ortalama 800 kişinin pozitif çıktığı Eskişehir'de vakalar 300’e kadar geriledi. Vakalardaki düşüş Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansırken, kısıtlama öncesinde neredeyse tamamı kırmızı olan kent haritasında yeşil alanlar oluşmaya başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta akşamları ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.