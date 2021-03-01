Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte normalleşmeye en yakın düşük riskli iller?

KISITLAMALAR KALKIYOR MU?

Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yerinde karar' dönemi ve hafta içi ve hafta sonu yasakları ile kısıtlamalar hakkında şunları söyledi:

"Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli ülkelerde tamamen kaldırıldı. Yüksek illerde ise tamamen sürecek.65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve en yüksek riskli ülkelerde genişletilecektir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.