01 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.527 3.81 EURO 8,7870 -2.04
USD 7,2860 -1.87 ALTIN 404,460 -1.90
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte normalleşmeye en yakın düşük riskli iller?

Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte normalleşmeye en yakın düşük riskli iller?

01 Mart 2021 Pazartesi - 20:30 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 20:32

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Resmen açıklandı. Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında alınan kararlarda... Hafta içi kısıtlamaları, hafta sonu yasakları, restoran, kafe, kahvehane gibi işletmelerin durumu ile yüz yüze eğitim ile ilgili yeni kararlar alındı. Uzun süredir üzerinde çalışılan 'yerinde karar dönemi' ile ilgili kararlar Kabine toplantısının ardından bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Yeni normalleşmenin yeni kuralları ile kısıtlamaların hangi illerde gevşetileceği hangi illerde esnetilmeyeceği tek tek açıklandı. Peki, Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte normalleşmeye en yakın düşük riskli iller? İşte Kabine toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen duyurdu. Kabine toplantısında kararlar alındı ve yeni dönem başladı. 'Yerinde karar' döneminin tüm kuralları Kabine toplantısında yeniden şekillendi. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar yeni normalleşme süreci ile ilgili çalışmalarını Kabine'ye sundu. Koronavirüs salgıyla mücadelede yeni dönem resmen başladı. Yeni normalleşme dönemi ile ilgili hafta içi kısıtlamaları, hafta sonu yasakları, restoran, kafe, kahvehane gibi işletmelerin durumu ile yüz yüze eğitim ile ilgili yeni kararlar bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Normalleşme sürecinin tüm detayları, kısıtlamaların hangi illerde esnetileceği ve  hangi illerde kısıtlamaların devam edeceği ile ilgili yol haritası netleşti. Peki,  Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte normalleşmeye en yakın düşük riskli iller? İşte Kabine toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları...
 
KISITLAMALAR KALKIYOR MU?
 
Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yerinde karar' dönemi ve hafta içi ve hafta sonu yasakları ile kısıtlamalar hakkında şunları söyledi: 
 
"Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli ülkelerde tamamen kaldırıldı. Yüksek illerde ise tamamen sürecek.
 
65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve en yüksek riskli ülkelerde genişletilecektir."
 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI
 
Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.
 
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
 
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. 
 
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
 
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
 
Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
 
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
 
65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve en yüksek riskli ülkelerde genişletilecektir.

ETİKETLER

Kısıtlamalar kalkacak mı Kısıtlamalar hangi illerde kalktı Kabine toplatısı kısılamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama Yerinde karar dönemi yasakların kalktığı iller kısıtlamanın kalktığı iller Kabine toplantısı kararları Normalleşme süreci Normalleşme nasıl olacak kısıtlama saatleri hangi illerde kısıtlamalar devam edecek kısıtlama kısıtlamalar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.