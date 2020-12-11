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Kısıtlamalar genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama...

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 12:08 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Aralık'ta Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kısıtlamalar genişleyecek mi' sorusuna, "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ  Zaferi ile Kafkasların tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. İnanıyorum ki bölge  tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir." dedi. 
 
Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin  sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
 
Azerbaycan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ Zaferi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin  tarihinde bir dönüm noktasıdır. 'Tek millet, iki devlet' ilkesi, Azerbaycan'la  dayanışmamızın temel felsefesidir. Bu birlik ve beraberlik Karabağ'ın  özgürleştirilmesiyle adeta taçlanmıştır. Karabağ Zaferi'ni getiren 44 günlük  mücadele süreci boyunca biz anbean Azerbaycan'ın yanında olduk. Ben sürekli  süreci bizzat takip ettim. Başta Dışişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, Milli  İstihbarat Teşkilatı Başkanım olmak üzere arkadaşlarım ilişkileri sürekli diri  tuttular. Bunun yanında, diğer ekiplerimizin oraya gidiş gelişleriyle süreci  yakından takip ettik." ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sürekli telefon  diplomasisini ayakta tuttuklarını dile getirerek "Arkadaşlarımız da sürekli  sahada ve masada yoğun bir mücadele verdiler. Bu 44 günün perde arkası eminim  yazılacaktır. Zaman, bu işin çok ciddi bir şahidi olacaktır." değerlendirmesini  yaptı.
 
"Karabağ Zaferi ile Kafkasların tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır.  İnanıyorum ki bölge tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir." diyen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerinde çalıştığımız 6'lı Platform herkes için  kazan-kazan imkanı sağlayacak bir girişimdir. Ermenistan da bu sürece katılır ve  olumlu adımlar atarsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de yeni bir sayfa  açılabilir. Yeni imkanlar doğduğu takdirde şüphesiz ki burada Ermenistan'ın  kazancı da ciddi manada artacaktır. Bundan en çok da Ermenistan kazanacaktır."  açıklamasını yaptı.
 
"Artık pasaportla değil kimlik kartı ile gidiş gelişler  yapılabilecek"
Azerbaycan ziyaretinde ikili ilişkilerin de ele alındığına ve 5  anlaşma imzalandığına işaret eden Erdoğan, ilişkileri bundan sonra da her alanda  geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.
 
"BMC AZ Şirketi ile Azerbaycan Otoyolları Devlet Acenteliği Arasında  Anlaşma Protokolü, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Bakü Ulaşım  Başkanlığı Arasında Anlaşma Protokolü, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli  İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi  Arasında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında  Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını  hatırlatan Erdoğan, ayrıca "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Şubat'ta Bakü'de imzalanan Karşılıklı Vize  Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Protokol"e de imza  konulduğunu belirtti. Erdoğan, bununla artık pasaportla değil kimlik kartı ile  gidiş gelişlerin yapılabileceği bir sürecin başlayacağını bildirerek "Adeta Kuzey  Kıbrıs ile olan gidiş gelişlerdeki uygulamayı burada da yapmış olacağız." diye  konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmaların dışında, özellikle karşılıklı  yatırımların artırılması hususunda, ticaret ve turizm alanlarında çalışmaları  yoğunlaştıracaklarına dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Aliyev ile aldıkları karar  doğrultusunda Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye'nin önemli bir rol  oynayacağını söyledi. Türkiye'nin Karabağ'da gerek altyapıda gerek üstyapıda  atacağı adımlar olacağını ifade eden Erdoğan, bir yıla varmadan özellikle Karabağ  bölgesinin yeniden şekillenmesini sağlayacak adımların atılacağını aktardı.
 
Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgali sonrası Fransa  Parlamentosu'nun "Dağlık Karabağ'daki sözde yönetimi tanıma kararı"na ilişkin  değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Çok açık ve net konuşacağım. Minsk Üçlüsü  içerisinde dönem başkanlığını yürüten Macron'un bu sürece olumlu bir katkısı  maalesef hiç olmadı. Burada da ne yazık ki Fransa'nın Cumhurbaşkanı olarak  hakikaten acemice tavırlar içerisinde. Çok acemice attığı adımlar sebebiyle de şu  anda burada her şeyi birbirine kattı." yanıtını verdi.
 
"Macron da bir siyaset acemisidir"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi yaşamında her yerden  bir şeyler elde etme veya çıkarma gayreti içinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bakıyorsunuz, Lübnan'da her taraf yanmış yıkılmış, Macron Lübnan'a  oradan talimatlar veriyor, oradan iş çıkarmaya çalışıyor. Yani hep durumdan  vazife çıkarma gibi bir gayret içerisinde. Ne oldu? Halk Lübnan'dan bunu adeta  kovdu. Aynı şeyi darbeci Hafter'in yanında yer almak suretiyle Libya'da yaptı.  Bir Berlin Konferansı yaşandı. Darbeci Hafter'i Birleşmiş Milletler tanımıyor ama  sen onun yanında yer alıyorsun. Sen demokrasiden yana mısın, darbelerden yana  mısın? Öbür tarafta ise meşruiyeti olan bir Serrac var. Senin Serrac'ın yanında  yer alman lazım. Ama almadı. Orada durumdan vazife çıkarmak suretiyle bizimle  dalaşmaya başladı. Orada bizim bir sivil gemimize saldırma ve bu sivil gemimize  bir suç isnat etme yoluna gitti. Halbuki hiç alakası yok ama oradan ben nasıl  Türkiye'ye bir çamur atarım hesabı yaptı. Her şey ortaya konuldu, açıklandı ama o  buna rağmen çeşitli ülkelerle irtibatlar kurarak oradan bize çamur atmaya  kalkıştı. Tutmadı tabii. Yani Macron böyle bir karakter. Dolayısıyla şu anda  Azerbaycan'la ilgili attığı adımlarda da hesapları burada tutmadı."
 
Özellikle Aliyev'in duruşuyla Macron'un hesaplarının alt üst olduğunu  belirten Erdoğan, "Bunun zararı kime olacak? Fransa'ya olacak. Niye? Fransa  bugüne kadar attığı adımlarla ilgili, örneğin çeşitli anlaşmalar vesaire dışında,  belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Siyasi acemilik budur.  Siyasetin acemiliği budur. Macron da bir siyaset acemisidir. Zaten şu andaki tüm  kamuoyu araştırmalarında da kendisini bitirmiş durumdadır." dedi.
 
"Azerbaycan Türkiyesiz olmayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rus barış gücünün Karabağ'a gelmesiyle alakalı  Azerbaycan kamuoyunda bir endişe söz konusuydu. Türkiye'nin sürece dahil  olmasıyla bu endişe biraz giderildi. Bundan sonraki süreçte Azerbaycan Türkleri,  bu endişelerinin tamamen giderileceği şekilde Türkiye'nin fiili varlığını  görebilecek mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Biliyorsunuz bizim zaten Azerbaycan'la askeri eğitim noktasında da  bir anlaşmamız var. Son olarak bu anlaşmayı zaten Meclisimizden de geçirmiş  bulunuyoruz. Bu iş birliğimizle de bir defa eğitim-öğretim noktasındaki anlaşma  aramızdaki dayanışmayı çok daha farklı bir platforma taşıyacaktır. Bununla ilgili  Rusya'yla da aramızdaki bağları bir dayanışma içerisinde adeta pekiştirdik. Bunu  Sayın Putin'le de görüştük. Türkiye şu anda Azerbaycan topraklarında bu  eğitimi-öğretimi yapabileceği gibi, zaten Azerbaycanlı askerler daha önce de  ülkemize gelip eğitim-öğretim alıyordu, yine alabilecekler. Bütün bunlar  aramızdaki dayanışmayı da pekiştirecektir. Zaten bizim aramızda istihbarat iş  birliği vesaire, bütün bunlar var. Yani inşallah Azerbaycan Türkiye'siz olmayacak  ve bu dayanışmamız her alanda devam edecek. Azerbaycan'la siyasi, askeri,  ekonomik, kültürel, diplomasi, her alanda bu iş birliğini sürdüreceğiz. Sadece  başkanlar düzeyinde değil bütün bakanlarımız, diğer birimlerimiz de bu iş  birliğini cansiperane devam ettirecek."
 
Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu
Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'ndan Türkiye'nin beklentisi  sorulan Erdoğan, bunun bir ilk olmadığını, önce de Türkiye-Pakistan-Malezya  arasında benzer bir adım atıldığını anımsattı.
 
Erdoğan, İletişim Başkanlığının bunu daha farklı şekillendirmeye  yönelik bir çalışmayı devam ettirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Şimdi Azerbaycan'daki bu gelişmeler sebebiyle, İletişim Başkanlığımız  ve Azerbaycan'daki muadili kurum arasında yapılan bu anlaşma, süreci çok daha  zenginleştirecektir. Çünkü Azerbaycan'ın böyle bir dayanışmaya, böyle bir  ittifaka ihtiyacı ciddi manada var. Bölgeyle ilgili zaten böyle bir şeye ihtiyaç  var. Bunu inşallah süratle geliştireceğiz ve bir de tabi bunu zenginleştireceğiz.  İletişim Başkanlarımız, aralarında görüşmek suretiyle buraya hangi ülkeler  katılırsa daha güçlü hale geleceğinin çalışmasını da yürütecek. Bu mesela  Pakistan mı olur, yoksa başka bir ülke mi olur, bu çalışmaları da devam ettirmek  suretiyle inşallah bu yapılan anlaşmayı daha zengin hale getireceğiz."
 
"ABD CAATSA yaptırımlarını uygulamayı planlıyor, Avrupa Birliği'nden  de yaptırım kararları var. Bu tehdit dilinin altında yatan nedir?" sorusu üzerine  Erdoğan, bir NATO üyesi ülke olan Türkiye'nin NATO'nun ilk 5'i içerisinde önemli  yere sahip olduğunu söyledi.
 
Eski ABD Başkanları Trump ve Obama döneminde her zaman iftiharla  "Türkiye gibi bir NATO ülkesine sahibiz" denildiğini aktaran Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Şu anda Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı  karşıya getirmesi, bir defa NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir  saygısızlıktır. Ben olaya böyle bakıyorum." diye konuştu.
 
Donald Trump döneminde Amerika ile iletişimin sıkıntılı olmadığını,  aksine birçok konuda çok daha olumlu adımlar atıldığını belirten Erdoğan, eski  Başkan Barack Obama ile de 8 yıl çalıştığını ve Obama'nın, "Benim dünyadaki ilk 5  dostum arasında en önemlilerinden bir tanesi Erdoğan'dır." dediğini aktardı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şu anda Demokratlar iş başına geliyor. Dolayısıyla ne oldu da şu anda  Türkiye'ye böyle bir CAATSA yaptırımına gidilecek? Kaldı ki Biden, evimde beni  rahatsızlığımda ziyaret eden birisidir. Kendisiyle Amerika'da birkaç kez görüşmüş  birisiyim. Beni iyi tanıyan birisi. Ben de onu iyi tanıyorum ama bir kez bir  açıklaması oldu, ben cevap dahi vermedim. Şimdi böyle bir şey, dünyada siyasiler  arasında asla tevessül edilmeyecek bir konudur. Fakat ben bazı şeylere alıştığım  için diyorum ki Amerika'da devir teslim yapıldıktan sonra herhalde akışı çok daha  iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera', sabredeceğiz ve  göreceğiz."
 
"Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat"
Erdoğan, "FETÖ tarafından dinlendiği bilinen CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nun, o dönem kendisini dinleyenlerden şikayetçi olmazken şimdi  dinlendiğini iddia etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı  verdi:
"Öyle bir şey varsa, eğer sen de ciddiysen, yapman gereken ne? Bunu bu  şekilde medya önünde seslendirmek değil, bu işin mercisi yargıdır. Belgeyle,  bilgiyle bunu yargıya bildirirsin. Ama diyorum ya bu daha hala siyaseti  öğrenemedi, bilmiyor bu işi. Tek bildiği bir şey var, akşam yalan, sabah yalan,  iftira iftira... Başka bir şey bilmiyor. Burada da iftirada bulunuyor. Hadi git  yargıya. Yargıya anlat bunu. Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat.  Ona göre de gereği yapılır. Nitekim Bakanım da bunu gayet güzel bir şekilde  söyledi. Olay bu."
 
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerindeki konuşması  bütün siyasi çevreler tarafından '2023'te aday olacağının sinyali' olarak  yorumlandı. Olmalı mı? Olacak mı?" sorusu üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani  bizde güzel bir laf var ya, 'Gaza geldi' diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı  olsun." dedi.
 
"Sıfır atık projesi ülkemiz için çok büyük getiriler ortaya koydu"
Erdoğan, "2018'de il başkanları toplantısında 'Sıfır Atık Vakfı  kuracağız' demiştiniz. Şimdi Çevre Ajansı adında Bakanlık bünyesinde kuruluyor.  Hayaliniz gerçek oluyor. Bu adımlar, Hanımefendinin de himayesine aldığı “sıfır  atık” sisteminin çalışmasına yardımcı olur mu?" sorusu üzerine şu değerlendirmeyi  yaptı:
 
"Ben eşimin elinden, adımları atılmış böyle güzel bir işi alamam. O,  onun hakkıdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yine o işi kendisinin de vakıf  namı altında, ajansla da bütünleşerek yürütebileceğine inanıyorum. Çünkü o işi  gerçekten çok seviyor, adeta kendini o işe adamış vaziyette. Tabii orada bize de  ne düşerse eşime ve bu konuda görev alacak olan tüm arkadaşlara inşallah yardımcı  oluruz. Çünkü bu kısa sürede bunun getirilerini gördük. Gerçekten ülkemiz için bu  sıfır atık projesi çok büyük getiriler ortaya koydu. Hele hele böyle bir  kurumsallaşmada çok daha önemli getirisi olacağına inanıyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması ile ilgili 2015'te  Paris'teyken müzakerelerde sizin Türkiye adına birtakım talepleriniz olmuştu ve  yerine getirileceği taahhüdü verilmişti ama hala yerine getirilmedi. Son G20  Zirvesi'nde de siz bu konuda şerh düştünüz. Müzakereler devam ediyor mu?  Anlaşmayı Meclis'ten geçirmeyi düşünür müsünüz?" sorusu üzerine, bu konuyla  ilgili eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela  Merkel'in, "Gelişmekte olan ülkeler statüsünde size yapılması gereken destekleri  yapacağız." şeklinde verdikleri sözü tutmadıklarını belirtti.
 
Bunun üzerine konuyla ilgili yapılan her toplantıda, "Sözünüzü  tutmadınız. Sözünüzü tutmadığınız için ben buna imza atmam. Ama sözünüzü tutar da  Türkiye'ye yapılması gereken desteği yaparsanız, o zaman imzayı atarım." dediğini  hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi Suudi Arabistan'daki G20 toplantısında yine bunu yerine  getiremediler. Hep bize dayatma yapmaya çalışıyorlar. İşte 'Bu 20'de 20 çıksın.  Bunu başaralım' diyorlar. Dedim ki 'Yani kusura bakmayın, 20'de 20 çıkacaksa,  20'de 20'nin vereceği onayla bunun çıkması lazım. Siz bu onayı vermiyorsunuz,  bizi köşeye sıkıştırıp 'gel işte buna evet' de ve 'Riyad G20 toplantısı başarılı  bir şekilde sonuçlandı desinler' diyorsunuz. Hayır. O zaman ne olacak? İşte  Paris'teki toplantıda, 'orada şöyle olur, böyle olur vesaire.' Ne oldu? Bizim  imzamız olmadan 19'la bu çıkmış oldu. Şimdi Londra'da yapılacak toplantıda bu  konu yine önümüze gelecek. Tabii biz orada şerhimizi en geniş manada ortaya  koyacağız. Çünkü bizi gelişmiş ülkeler statüsünde tuzağa düşürmek istiyorlar.  Olay bu."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanunu ile  ilgili bir soru üzerine de "Çalışılıyor. Onda şu anda geri adım atma yok. Devam  ediyor. Büyük ihtimalle bütçeden sonra herhalde çıkar." diye konuştu.
 
Ekonomi ve hukukta yeni reform dönemi başlatacaklarına yönelik  açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, işsizlik rakamlarının  açıklandığını, işsizlikte bir düşüş olduğunu belirtti. Üçüncü çeyrekte büyümede  ciddi bir sıçramanın göz önünde bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şu anda ibrenin  olumlu istikamette geliştiğini vurguladı.
 
"Her birimin üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmesi halinde bizler  şu korona döneminde mesafeyi çabuk kapatırız diye düşünüyorum." diyen Erdoğan,  Türkiye'nin altyapısının buna müsait olduğunu, bu noktada sıkıntı bulunmadığını  dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:
"Nasıl ki tüm dünya şu anda bir sıkıntının içinden geçiyorsa tabii ki  bunun bizde de yansımaları var. Ama ben şuna eminim daha da iyi olacağız.  İhracatta iyi bir konumdayız. Her şeyden önce özellikle teknolojideki  gelişmelerimiz, savunma sanayiindeki ihracat kalemlerimiz her an sürekli artmaya  devam ediyor. Yani biz leblebi, çekirdek veya buğday gibi ihraç kalemlerine  dayalı bir ülke değiliz. Bizim artık Türkiye olarak bundan sonra gücümüz  ağırlıklı olarak teknolojiden geliyor. Bu ileri teknoloji hamdolsun Türkiye'yi  farklı yere doğru taşıyor. Şimdi bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım.  Buradan bulacağımız güçle de inşallah kendimizi toparlayacağız. Onun için 2021  çok çok önemli. İnşallah 2022'ye de çok çok farklı girmeliyiz."
 
Hukuk reformu ve İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki takvimin sorulması  üzerine Erdoğan, hukuk reformuna yönelik Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki  toplantıda her şeyi A'dan Z'ye açıkladığını söyledi. Erdoğan, "Hakimler,  savcılar, avukatlar, hepsiyle ilgili neler yapacağız, hak ve özgürlükler  konusunda neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız, bunların hepsini  açıkladım. Son olarak Adalet Bakanım bütçe müzakerelerinde de açıkladı. Bundan  sonraki süreçte de inşallah sürekli bunları açıklamaya ve düzenlemeleri yapmaya  devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
 
Kovid-19 süreci
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gözden geçirilip  geçirilmeyeceğine yönelik soruya ilişkin Erdoğan, Bilim Kurulunun bu konudaki son  durumu değerlendirmek üzere sürekli toplandığını aktardı. Dünyanın her yerinde  ciddi bir sıkıntının bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu anda aşılara  endekslenildiğine işaret etti. Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Biliyorsunuz şu anda Çin'den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek,  bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış  durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu  netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir. Ama bütün mesele burada gerek  gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili  planlamalarımıza halkımızın uymasıdır. Bütün bunların dışında yine bir başka olay  da şu anda cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar yaptığımız  uygulamaya halkımızın uymasıdır. Burada tereddütsüz bir ilgi alaka bekliyoruz.  Çünkü Bilim Kurulumuzun da tavsiyesi, 'Evimizde bulunmaktan başka şu an çıkış  yolumuz yok' diyorlar. Bir de zaman zaman maalesef bazı yerlerde toplu bulunmalar  var ki bu konuda da İçişleri Bakanlığımız çok kararlı. Yine söylüyorum, özellikle  bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem  bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı  düşmanıdır. Yani doktorlar nereye bakıyor? Akciğer tutulmasına bakıyor. Yani  orada bir tutulma varsa diyor ki 'bu ağıra gidiyor, sıkıntı var', şimdi buna da  benim vatandaşımın dikkat etmesi lazım. İçme şu meredi ya, sigarayı, nargileyi  içme. Kendi kendinin katili oluyorsun."
 
Bir gazetecinin "Kovid-19 aşısının yan etkilerinden endişe edenler  var. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ben, inşallah  başladığımızda aşıyı olacağım." yanıtını verdi.
 
Çin aşısına ilişkin endişelerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, aşıyla  ilgili anlaşmanın yapıldığını, Çin'deki firmanın dünyada kendini ispatlamış bir  firma olduğunu belirtti.
 
Türkiye'nin kendi aşı çalışmalarının da bulunduğunu anımsatan Erdoğan,  "Bir de malum Almanya'daki iki Türk'ün, yani Uğur Bey ve eşi Özlem Hanım'ın  beraber yaptığı çalışma var, BionTech ve Pfizer çalışması. Üçlemiş olacağız o  zaman ama ilk etapta elimize geçecek olan bu Çin'deki firmanın aşıları."  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den gelecek aşılarla ilk adımın atılacağını anlattı.
 
Bir gazetecinin, bazı bilim insanlarının vaka sayılarının azaltılması  için 14 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından bahsettiğini aktarması üzerine  Erdoğan, "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bilim Kurulunun bize söylediği,  şu anda hafta sonlarında, yani 'Cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabahı 5'e  kadar eve kapanalım' dediği bu. Buna uyuyoruz." şeklinde konuştu.
 
FETÖ ile mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Haftaya 17 Aralık'ın yıl  dönümü. FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı bize özetleyebilir misiniz? Çünkü o  yargı ve polis darbesi doğrudan sizeydi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine  şunları kaydetti:
"Bilmiyorum şu anda muhatap olmaya yönelik bir değerlendirme yapmam  doğru olur mu ama biz şu anda FETÖ terör örgütü ile mücadelede, yoğun bir  şekilde, emniyet teşkilatı içinde, silahlı kuvvetlerimizin içinde, jandarma  teşkilatımızın içinde ne bulursak gereğini yapıyoruz. En son biliyorsunuz 300  civarında yakalandı, alındı. Yine alınmaya devam edecek. Yani biz kimsenin bu  terör örgütüyle ilgili ağlamasına, sızlamasına bakamayız ve bu konuda acıma  düşünemeyiz. Niye? Çünkü bizim için PKK terör örgütü neyse diğerleri de aynıdır.  Bu noktada da görevimiz anında müdahaledir ve bu müdahalemizi de yapacağız. Çünkü  bu millet bunlardan çok çekti. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz."
 

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