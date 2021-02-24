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Kısıtlamada yakalandı! Bunların hepsi üzerinden çıktı

DHA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 16:27 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 16:27

Eskişehir’de gece bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu E.C.G.’nin üzerinde 2’si satır 11 kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.


Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gece yarısı Eskibağlar Mahallesi’nde dolaşan E.C.G.’yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2'si satır 11 kesici alet ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Hakkında ‘ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma’ suçundan soruşturma başlatılan E.C.G.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Soruşturma sürüyor.
 
 
 

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Eskişehir bekçi satır kesici alet
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