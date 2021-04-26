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Kısıtlamada tekel bayinde içki içen 13 kişiye suçüstü

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 13:26 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 13:26

İstanbul Avcılar’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir tekel bayinin arka tarafında oturup içki içen 13 kişi yakalandı.


Polis ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimlerini sürdürürken, dün saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi’nde bulunan bir tekel bayinin arka tarafında içki satışı yapıldığı ihbarı aldı.
 
Bunun üzerine ekipler, kepenkleri kapalı olan iş yerinin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine çağrılan çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, arka tarafta masalara oturup içki içen 14 kişi ile karşılaştı. İşyeri sahibi H.A. ile içeride bulunan 13 kişiye toplam 48 bin 566 TL idari para cezası uygulandı.
 
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İstanbul Avcılar kısıtlama
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