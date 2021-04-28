Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkan 'Tam Kapanma' kararının ardından İçişleri Bakanlığı da 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelge yayınladı. Genelgenin yayınlanması ve yasağa ilişkin kuralların netleşmesinin ardından milyonlar yasağın kapsamı ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Türkiye'de tam kapanma önlemleri yürürlüğe girmeden önce alışverişelerini tamamlamak ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma öncesi pek çok kişi de "Yasakta marketler açık mı? Yasaklarda marketler kaçta kapanıyor? Tam kapanma sürecinde market çalışma saatleri nedir?" sorularını araştırıyor. Peki, Kısıtlamada marketler kaça kadar açık? Tam kapanmada marketler açık olacak mı? 29 Nisan- 17 Mayıs marketlerin çalışma saatleri!
İçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadelede 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulamasıyla ilgili yeni genelge yayınladı. Buna göre, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacak.
TAM KAPANMADA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde göre marketlerin çalışma saatleri şu şekilde belirtildi:
"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."
65 YAŞ ÜSTÜ MARKETLERE GİDEBİLECEK Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde tam kapanmada 65 yaş üstü vatandaşlar için şu bilgileri paylaştı:
"Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI! DENETLENECEK!
İçişleri Bakanlığı tam kapanma sürecinde vatandaşları uyardı. Bakanlık, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, suistimalleri önlemek amacıyla sıkı denetimler uygulayacak. Her türlü tedbirin alınacağı ve yapılacak denetimlerde kısıtlamalarla ilgili genel kuralların kontrolünün özellikle sağlanacağının belirtildiği genelgede, "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi) gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak" denildi.