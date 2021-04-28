Salgınla mücadele kapsamında Türkiye 'Tam Kapanma' sürecine giriyor. Hükümetin 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 'Tam Kapanma' kararının ardından İçişleri Bakanlığı da Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nin yayınladı. Tam kapanmada açık olacak iş yerleri, yasaklar ve muafiyetlerin yer aldığı genelge de başta marketler olmak üzere istisna kapsamında olacak işyerleri de belli oldu. Tam kapanma öncesinde milyonlar 'Yasakta marketler açık mı? Yasaklarda marketler kaçta kapanıyor? Tam kapanma sürecinde market çalışma saatleri belli oldu mu?' sorularını araştırıyor. Peki, Kısıtlamada marketler kaça kadar açık? Tam kapanmada marketler açık olacak mı? İşte 29 Nisan- 17 Mayıs marketlerin çalışma saatleri!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkan 'Tam Kapanma' kararının ardından İçişleri Bakanlığı da 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelge yayınladı. Genelgenin yayınlanması ve yasağa ilişkin kuralların netleşmesinin ardından milyonlar yasağın kapsamı ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Türkiye'de tam kapanma önlemleri yürürlüğe girmeden önce alışverişelerini tamamlamak ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma öncesi pek çok kişi de "Yasakta marketler açık mı? Yasaklarda marketler kaçta kapanıyor? Tam kapanma sürecinde market çalışma saatleri nedir?" sorularını araştırıyor. Peki, Kısıtlamada marketler kaça kadar açık? Tam kapanmada marketler açık olacak mı? 29 Nisan- 17 Mayıs marketlerin çalışma saatleri!

İçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadelede 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulamasıyla ilgili yeni genelge yayınladı. Buna göre, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacak.

TAM KAPANMADA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde göre marketlerin çalışma saatleri şu şekilde belirtildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."

65 YAŞ ÜSTÜ MARKETLERE GİDEBİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde tam kapanmada 65 yaş üstü vatandaşlar için şu bilgileri paylaştı:

"Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI! DENETLENECEK!