Kısıtlamada konut satışı yapılacak mı? Yasaklarda tapu dairesi açık mı? Tapu müdürlükleri tam kapanmadan muaf mı?

Türkiye, 29 Nisan’da 'Tam Kapanma'ya geçiyor. Milyonlar 29 Nisan Perşembe günü başlayacak 17 günlük kısıtlamaya hazırlanıyor. Pek çok sektör tam kapanmada faaliyetlerine ara verirken ksıtılama sürecinde tapu dairelerinin açık olup olmadığı işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnternette sıklıkla 'Kısıtlamada Tapu daireleri açık mı? Tapular yasaktan muaf mı?' sorularını araştırıyor. Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırımızıtaş kısıtlamada tapu dairelerinin açık olacağını ve konut satışları devam edeceğini belirtti.

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 17 günlük 'Tam Kapanma'ya hazırlanıyor. Pek çok sektör tam kapanma sürecinde faaliyetlerine ara verirken bazı kurum ve kuruluşlar da yasaktan muaf tutuldu. Tam kapanma sürecinde emlak sektörünün devam edecek işlemleri hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırımızıtaş Başaran, “17 günlük tam kapanma döneminde şu anda mevcut olan uygulamaya göre tapu daireleri açık olacak ve konut satışı yapılmaya devam edecek. Ancak tapu daireleri tarafından sunulan hizmetlerden sadece randevusu olan kişiler yararlanabilecek ve randevusuz olan hiçbir işlem yapılmayacak” dedi.

TAPU RANDEVUSU OLANLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Tapu randevusu alan kişilerin cep telefonlarına gelen kısa mesaj bilgisi sayesinde sokağa çıkma yasağından o saatler arasında muaf tutulacağını aktaran Başaran, “Bu sayede işlemlerini yapabilmek adına tapu dairelerine gidebilecekler. Ancak öncesinde mutlaka tapu randevusu alınmış olması şartı aranacak. Randevusu olmayan kişilerin hem tapu dairelerinde işlemleri yapılmayacak hem de güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkma yasağı ihlali nedeni ile para cezası uygulanacak” diye konuştu.

TAPU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Tapu Daireleri çalışmalarına rağmen saatlerin değişiklik yapıldığını belirten Başaran, “Tapu daireleri sabah saat 10.00’da hizmet vermeye başlayacak. Mesai bitimi ise 16.00 olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.