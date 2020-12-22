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Kısıtlamada alkollü yakalandı: 'Annem duymasın'

İHA |  22 Aralık 2020 Salı - 9:04 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 9:04

Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen uygulama noktasında alkollü yakalanan sürücü, cezayı yarın ödeyeceğini söyledi. Sürekli telefonuyla konuşan sürücü Mustafa B. karşısındaki kişiye ise ''Annem duymasın'' dedi.


  Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.
Kontrol noktasında her gelen aracı durduran ekipler, sürücünün alkollü olduğunu fark etti. Mustafa B., üflediği alkol metrede 244 promil alkollü çıktı. Hem kısıtlamaya  uymayan hem de alkollü araç kullanan sürücüye polis ekipleri toplam  4 bin 378 lira ceza uygulanırken, 6 ay geçici süreyle ehliyetine el koydu. 
 
  Annesinden korktu, "cezayı yarın ödeyeceğim'' dedi 
 
  Kameraları görünce "cezayı yarın ödeyeceğini" ifade eden Mustafa B., telefonda konuştuğu kişiye ise annesinin duymaması konusunda tembihledi. 
 
  Yanında bulunan arkadaşına ise sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. 
  Sürücü Mustafa B., gözaltına alınırken, aracı ise yakınına teslim edildi. 
 

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Bursa alkollü Kısıtlama
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