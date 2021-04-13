12 Nisan corona virüsü salgını tablosuna göre 301 bin 68 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 671 kişiyle birlikte toplam 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Tabloya göre son 24 saatte 243 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 34 bin 182’ye yükseldi. Bugün iyileşen 41 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 372 bin 629’a yükseldi. Corona virüs salgınında vaka sayılarında her gün rekor kırılması, ek önlemleri gündeme getirdi. Bugün Kabine toplantısı yapıldı. Peki, Kısıtlama saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama saatleri…
Kısıtlama saatleri değişti mi?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı aksam 19.00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akşam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.