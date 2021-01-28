Kısıtlama ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gündemdeki yer almaya devam ediyor. Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. 8 haftadır uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son kararlar Bakanlar Kurulu toplantısının ardından netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamaların ardından gündeme gelen kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili beklentiler vaka sayılarındaki son duruma göre belli olacak. Peki, Kısıtlama ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu yasakları ile ilgili son bilgiler...

Türkiye'de 8 haftadır devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasakları gündemde olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir belirli aralıklarla devam eden yasaklar ile ilgili alınacak kararlar başta vatandaşlar olmak üzere salgından etkilenen çalışanlar tarafından da bekleniyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlama ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 30-31 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu yasakları ile ilgili son bilgiler...

KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Kabine toplantısında kısıtlamaların gündemde olacağı böylelikle netleşti.

30-31 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

30-31 Ocak Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı araştırılıyor. Hafta sonu yasağı ile ilgili son karar kabine toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre 30-31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN KISITLAMALARLA İLGİLİ ÖNGÖRÜ!

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte İlhan’ın açıklaması:

"Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir. Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz."

MART AYINA İLİŞKİN BEKLENTİ ARTTI!

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.