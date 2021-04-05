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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında inceleme başlattı

AA |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 15:50

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında resen inceleme başlattı.


Kişisel Verileri Koruma Kurulu "Facebook'taki 533 milyon  kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı"  haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü.
 
Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.
 
 "Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker  platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve  kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.
 
Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11  milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen  haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum  tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.
 
Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından  dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.
 
  
 

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