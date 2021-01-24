Kışın ciltte kuruluğu önlemek için 8 ipucu

Cilt değişen mevsimlere göre tepki verir. Genellikle soğuk kış aylarında cilt daha kuru ve daha gevşek görünür. Soğuk hava, kuru iç mekan ısısı, düşük nem seviyeleri ve sert kış rüzgarı cildinizdeki nemi yok edebilir. Bu da, sadece yüzünüzü değil, aynı zamanda elleriniz, ayaklarınız ve vücudunuzda kuruluk ve kaşıntıya neden olabilir. Peki, Cilt kuruluğu nasıl geçer? Ciltteki kuruluğa ne iyi gelir? İşte ciltte kuruluğu önlemek için 8 ipucu...

Evde kaldığımız bugünlerde kışın kuru, soğuk havasından kendimizi koruyor olsak bile kuru iç mekan ısısı ve düşük nem seviyeleri ciltte kuruluğa ve kaşıntıya neden olabiliyor. Evde bakım yaparak cildinizin sağlık lı görünmesini sağlayabilirsiniz. Cildinizin sağlıklı görünmesini sağlayacak ipuçlarını sizin için derledik. İşte Cilt kuruluğunu önlemek için 8 ipucu...

Cilt bakımını beslenmenizde ve alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yaparak sağlayabilir, doğru ürünleri kullanarak cildinizin tüm kış boyunca yumuşak, pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

CİLDİNİZİN KURU OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Kuru cildin en yaygın belirti ve semptomları şunlardır:

- Pul pul olma veya döküntü

- Kırmızılık

- Kaşıntı

- Tahriş

- Ciltte çatlak görünümü

- Batma veya yanma

CİLTTE KURULUĞU ÖNLEMEK İÇİN 8 İPUCU

1. Yıkadıktan hemen sonra nemlendirin

Yüzünüzü, ellerinizi veya vücudunuzu her yıkadığınızda, cildinizi doğal yağlarından arındırırsınız. Bu yağlar nemi hapsetmeye yardımcı olduğundan, nemi yeniden sağlamak önemlidir. Bu nedenle, özellikle kış aylarında cildinizi her yıkadığınızda nemlendirici kullanmanız gerekiyor.

2. Günlük güneş kremi uygulayın

Daha kısa kış günleri ve daha az güneş ışığı göz önüne alındığında, güneş kremini sabah rutininizden çıkarmak pek çok kişinin yaptığı bir uygulamalardan biri. Ancak, kışın bile zararlı UV ışığı cildinizin nem bariyerinde hasara neden olabilir. Nem dengesi cilt sağlığını ve nemini korumak için hayati önem taşır. Her sabah nemlendirici uyguladıktan sonra bir kat güneş kremi kullanabilirsiniz.

3. Gece kremlerini ihmal etmeyin!

Gece bakımı, cildi yeniden canlandırmak veya önlemek için önemli bir uygulamadır. Cildinize gece kremi uyguladığınızda, cildinizin kremi emmesi ve ihtiyaç duyduğu nemi yağlarla yenilemesi için ihtiyaç duyduğu zamana sahip olacak.

4. Cilt bakımı rutininizi ayarlayın

Yüzünüzdeki kuruluk özellikle hassas veya tahriş olmuş gibi görünüyorsa, cilt bakımı rutininizi şimdilik basitleştirmeyi düşünebilirsiniz. Ayrıca cildiniz tahriş olmuşsa, koku ve alkol gibi bileşenlere karşı daha hassas olabilir. Bu ürünlerin cildiniz için tahriş edicilere dönüşebileceği anlamına gelir. Cilt bakımı rutininizi basit tutmaya çalışın. Sabahları sadece bir nemlendirici ve güneş kremi, geceleri ise nemlendiricili bir temizleyici kullanmayı düşünün.

5. Nemlendirici kullanın

Özellikle kış aylarında iç mekan ısısı arttığında nem azalır ve ciltte kuruluğa neden olur. Nemlendiriciler, cilt kuruluğunu önleyebilir ve rahatlatabilir.

6. Sıcaklığı azaltın

Soğuk bir kış gününün sonunda sıcak bir duş veya banyo, rahatlatıcı olabilir. Ancak cildinizin beslenmesini sağlamak için su sıcaklığını ılık tutmak önemli. Uzmanlar sıcak suyun ciltte hasar sebebi olabileceğini belirtiyor. Ayrıca banyodan veya duştan sonra cildinizi kuruturken dikkatli olun. Şiddetli bir şekilde ovmak yerine, cildinizi yumuşak bir havluyla hafifçe vurun, bu da nemin bir kısmının cildinizin üst katmanını nemlendirmesine izin verebilir.

7. İçeriden nemlendirin

Cildinizi sağlıklı ve ışıltılı tutmanın bir başka önemli adımı da gün boyunca bol su içtiğinizden emin olmak. Yeterince sıvı almamak cildinizin görünümünü etkileyebilir ve ayrıca kurumaya daha yatkın hale getirebilir. İyi su tüketmenin yanı sıra , antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri bakımından yüksek yiyecekler yemeye de odaklanmak cilt sağlığı için önem taşıyor

8. Cildinizde kuruluk kötüleşirse mutlaka uzmandan yardım alın!

Evde yapılan birçok bakım kuru ciltle mücadeleye yardımcı olabilir. Ancak kuru cilt semptomlarınız kötüleşirse veya düzelmezse mutlaka bir sağlık uzmanına veya dermatoloğa başvurun.