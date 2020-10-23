Kısa ve öz Cuma mesajları! 2020 kısa, öz ve resimsiz Cuma Mesajları: Whatsupp, Facebook, Twitter ve SMS için yeni, kısa anlamlı ve hadisli-ayetli Cuma mesajları…

İslam aleminin mübarek günü Cuma günü, namazlar idrak edilirken Cuma gününü tebrik etmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Annesine, babasına, eşine, arkadaşına, akrabasına hayırlı cumalar dilemek isteyenler Cuma mesajlarını araştırıyor. Biz de Cuma gününün rahmetini sevdiklerinizle paylaşın diye kısa ve öz, yeni, yazılı, anlamlı en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte dualı, hadisli-ayetli Cuma mesajları…

Cuma günü rahmeti geldi. Mubarek gün Cuma gününün rahmetini paylaşmak isteyen vatandaşlar da WhatsApp, Facebook, Instagram ve SMS üzerinden akrabalarına, arkadaşlarına, hayırlı Cumalar mesajları göndermek için Cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte kısa ve öz cuma mesajları...

KISA VE ÖZ 2020 CUMA MESAJLARI

Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis) cumanız mübarek olsun

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah’ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar dilerim…

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz(CUMA SURESİ 9-10)

İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle! Cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz… Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz… Hayırlı Cumalar…

Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Cumanız Mübarek Olsun.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır. Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve dualarımdasınız. Cumanız mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar….

Kalplerde güller kurumuştu, yürekler buruk kalmıştı, sevgiler hasretti sevgiye, bu gün bir gül doğdu. Bu gülün tomurcuğunu ekin kalbinize, sulayın gülünüzü, gözyaşınızla, büyütün gülünüzü sevginizle, koklayın gülünüzü, duyun muştu kokusunu yüreğinizde, açın kalbinizi, girin gül bahçenize, sessizce eğilin bir güle, usulca koklayın bu gülü, güzelce alın elinize, verin sevdiğinize o tatlı gülü, çünkü o gül peygamber gülü. Cumamız gül kokulu olsun. Hayırlı cumalar.

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün Cuma olsun. Duayla…

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek olsun.