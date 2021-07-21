Kısa Kurban Bayramı mesajları! Aileye, arkadaşa ve dosta Kurban Bayramı kutlama mesajları!

Kurban Bayramı'nı kutlamak ve iyi dileklerde bulunmak isteyen pek çok kişi dualı, kısa ve özel Kurban Bayramı mesajlarını araştırıyor. Kurban Bayramı vesilesiyle sevdiklerinize gönderebileceğiniz hadis ve ayet içeren, dualı, anlamlı, kısa veya uzun bayram mesajlarını sizin için derledik. İşte aileye, arkadaşa ve dosta gönderebileceğiniz kısa, en güzel, değişik Kurban Bayramı mesajları...

Müslümanların kutladığı ikinci en önemli bayram olan Kurban Bayramı tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Pek çok kişi ailelerini ve arkadaşlarına ziyaretler gerçekleştirerek bayramlarını kutlarken uzakta olanlar da en iyi bayram dileklerini mesajlar, mailler ve sosyal medya yoluyla kutluyor. İşte sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz kısa, uzun, anlamlı, en güzel, değişik Kurban Bayramı mesajları...

KISA, ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

Kurban Bayramı'nda, fedakarlıklarınızın takdir edilmesi ve dualarınızın Yüce Allah tarafından kabul edilmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bu bayramın size harika anlar getirmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun!

Allah'ın ve peygamberinin öğretileri hayatınız boyunca size yol arkadaşı olsun. Bu Kurban Bayramı size ve ailenize huzur, bereket ve mutluluk getirsin!

Kurban Bayramı müminlerin, her şeyini Allah için feda etmeye hazır olanların bayramıdır. Size ve ailenize mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum!

Allah bu mübarek günde size neşe, mutluluk, huzur ve refah getirsin. Bu mutlu bayramda size ve ailenize iyi bayramlar diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun...

Kurban Bayramı'nda, Allah'ın yaptığınız iyilikleri ve fedakarlıkları kabul etmesi, sıkıntılarınızı hafifletmesi ve günahlarınızı bağışlaması dileğiyle.

Mübarek Kurban Bayramı, hayatınızda sevinmeniz ve Allah'ın azametini kutlamanız için gereken tüm zamanı size versin. Bayramınız Mübarek!

Allah'a olan inancınız size rehberlik etsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nın büyüsü ancak arkadaşlarınız ve ailenizle geçirdiğiniz zaman gerçekleşir! Güzel anların olduğu mutlu bir bayram olsun! Bayramınız Mübarek Olsun.

Allah'ın selamı bugün ve her zaman sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramı'nda Allah'ın size bol şans ve bereket, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nın en büyük öğretisi, bencilliğin bireylerden silinmesidir. Hayatınız bugün ve her zaman Kurban Bayramı'nın öğretileriyle süslensin!

Kurban Bayramı, fedakarlık, sevinme, mutluluk ve Allah'ın emirlerine bağlılık günüdür. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Cennetten gelen sonsuz barış bu Kurban Bayramı'nda hayatınızı kucaklasın ve onu sayısız nimetlerle doldursun. Bayramınız Mübarek Olsun.