Kısa egzersizler konsantrasyonu artırıyor!

Çoğumuz işte, okulda veya evde yaptığımız şeye konsantre olmak için mücadele ediyoruz. Yaptığımız şeye konsantre olmak bizi daha üretken hale getiriyor. Ancak bunu söylemek çoğu zaman kolay olsa da harekete geçme konusunda pek çok kişi gerekli motivasyonu sağlayamıyor. Araştırmalar fiziksel aktivitenin her yaştan insanda konsantrasyonu iyileştirebileceğini gösteriyor.

EGZERSİZLER AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRIYOR!

Uzmanlar "Konsantrasyon"u bir göreve odaklanma ve dikkat dağıtıcı şeyleri görmezden gelme yeteneğimiz olarak tanımlıyor. Bu yüzden iyi bir konsantrasyona sahip olmak için, bilişsel işlevin en iyi şekilde çalışan iki önemli yönüne ihtiyaç duyuluyor. Bunlardan birincisi, uzun süre belirli bilgi parçalarına odaklanabildiğimiz sürekli dikkat. İkincisi, karmaşık bir düzeyde düşünme ve karar alma yeteneğimiz olan yürütme işlevidir. Peki, egzersiz bu becerileri geliştirmemize nasıl yardımcı olur? Science Alert'in haberine göre, egzersizin konsantrasyon üzerindeki etkilerine yönelik araştırmaların çoğunun okullarda gerçekleştiriliyor. Bunun nedeni, konsantrasyonun akademik başarı üzerindeki etkisi olarak gösteriliyor.

AKTİVİTE SONRASI 1 SAAT...

Nottingham Trent Üniversitesi'nden Simon Cooper'a göre yapılan araştırmalar, akut fiziksel aktivite krizlerinin (mola sırasında yürüme veya koşma gibi) gençlerde konsantrasyon üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu etki yürüme, koşma ve takım oyunları (futbol ve basketbol gibi) gibi çeşitli fiziksel aktivite sonrasında gerçekleşiyor. Ancak bu etki yalnızca yaklaşık bir saat sürüyor.

RUH HALİNİ DE İYİLEŞTİRİYOR

Araştırmalar ayrıca, insanların iş günü içinde fiziksel aktivite için ara vermesinin, konsantrasyonlarını ve ruh halini iyileştirdiğini bunun da üretkenliği artırdığını gösteriyor. Yapılan çalışmalar ayrıca, 65 yaş ve üstü insanlarda fiziksel aktivitenin konsantrasyon dahil olmak üzere beyin fonksiyonunun birçok bölümüne fayda sağladığı gösteriyor.

HANGİ EGZERSİZLER YAPILMALI?

Araştırmalar karar vermeyi gerektiren herhangi bir egzersizin (futbol ve takım oyunları gibi) yapıldığı anda beynin meşgul olması nedeniyle konsantrasyon için yararlı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, uzmanlar, yüksek yoğunluklu şiddetli veya yorucu herhangi bir egzersizin konsantrasyon üzerinde olumsuz bir etkiye de neden olabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, kısa süreli orta derece fiziksel aktivitenin konsantrasyonu iyileştirmede uygun olduğunu belirtiyor.