Kısa çalışmada işçiyi tam zamanlı çalıştıran işverene ağır fatura!

Corona virüs sürecinde kısa çalışma uygulaması,salgından etkilenen iş yeri sahipleri ve işçilerin mağdur olmasını önlemede en önemli uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem istihdamı korumak hem de işçi ile işverenin salgının ekonomik etkilerinden en az zararla atlatmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneğinden 3.6 miyon işçinin yararlanması sağlandı. Sosyal güvenlik uzmanları gerek kısa çalışma ödeneği, gerekse ücretsiz izin uygulamaları konusunda çok sayıda şikâyet alıyor. Bu şikayetlerin başında da faaliyeti geçici olarak tümüyle durduran ve tam zamanlı kısa çalışmaya geçen işveren işçileri tam zamanlı çalıştırması geliyor. Peki, Kısa çalışma uygulamasında işçiyi tam zamanlı çalıştıran ne kadar ceza öder? Kısa çalışma ödeneği usülsüzlük cezası nedir? İşte kısa çalışma ödeneğini istismar eden işverene verilen ceza ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Coronavirüs sürecinde bir dizi ekonomik tedbir paketi yasalaştı. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğini devreye alan hükümet, bu uygulamayla hem işverene hem de işçilere önemli avantajlar sağladı. ''İşçi dostu'' olarak nitelendirilen bu uygulama, işverenin de zor dönemlerde çalışanlarını kaybetmesini engelledi. Pandemiden etkilenen işveren, kısa çalışma uygulamasına bir ay daha devam edebilecek. Ancak gerek kısa çalışma ödeneği, gerekse ücretsiz izin uygulamaları konusunda çok sayıda şikâyet yapılıyor. Bu şikayetlerin başında da kısa çalışmaya geçen işyerinin işçilerini tam zamanlı çalıştırmaya devam etmesi geliyor. Kısa çalışma kapsamındaki veya ücretsiz izindeki işçisini tam zamanlı çalıştıran işverenler ağır faturalarla karşılaşabilirler. Peki, Kısa çalışma uygulamasında işçiyi tam zamanlı çalıştıran ne kadar ceza öder? Kısa çalışma ödeneği usülsüzlük cezası nedir? İşte kısa çalışma ödeneğini istismar eden işverene verilen ceza ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Corona virüs sürecinde hükümet, özel sektörde istihdam sürekliliğini sağlamak için çok kritik bir adım atarak kısa çalışma ödeneğini devreye aldı.

Salgınının etkilerini azaltmak için alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği hem işverene hem de işçilere önemli avantajlar getiriyor.

3.6 MİLYON İŞÇİ KISA ÇALIŞMADAN YARARLANDI

Kısa çalışma uygulaması, pandemiden etkilenen iş yeri sahipleri ve işçilerin mağdur olmasını önlemede en önemli uygulamalardan birini oluşturdu. Kısa çalışma koşulları esnetilerek, daha fazla işçinin yararlanması sağlandı. Nisan ve mayıs aylarında 3.3 milyon, haziran ayında 2.5 milyon ve temmuz ayında da 1.7 milyon işçiye kısa çalışma ödeneği verildi. Bu süreçte toplam 3.6 milyon işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı.

YIL SONUNA KADAR UZATILABİLİR!

Normalde kısa çalışma 3 ay uygulanıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabiliyor. Ancak, yasa değişikliği ile yıl sonuna kadar uzatmak mümkün olacak. Daha önce temmuz ve ağustos aylarında birer aylık süreyle iki defa uzatılan kısa çalışma, dün yayımlanan kararnameyle yeniden iki aylığına uzatıldı. Süresi uzatılan kısa çalışmadan, 30 Haziran 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olan iş yerleri yararlanabiliyor. Daha önce başvuruda bulunmamış iş yerleri kısa çalışmadan yararlanamıyor.

KISA ÇALIŞMAYI SUİSTİMAL EDEN FAİZİYLE GERİ ÖDER!

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, gerek kısa çalışma ödeneği, gerekse ücretsiz izin uygulamaları konusunda çok sayıda şikâyetler geldiğini yazdı. İşveren, çalışma saatlerini en az 3’te 1 oranında azaltarak kısa çalışmaya geçebilir. Üçte bir oranında azaltma durumunda, işçiler geri kalan sürede çalıştırılabiliyor. Ancak, faaliyeti geçici olarak tümüyle durduran ve tam zamanlı kısa çalışmaya geçen işveren işçileri çalıştıramaz. Bunu yapan işveren, işçilere verilen kısa çalışma ödeneğini faiziyle İŞKUR ’a ödemek zorunda kalır. Ayrıca, kısa çalışma sırasında gelir kaybına uğrayan, sosyal güvenlik primleri yatırılmayan işçiler açısından da haklı fesih sebebi ortaya çıkar. İşveren nitelikli işçisini kaybedebilir.

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASINDA DA İŞÇİ BAŞINA CEZA!

Benzer durum ücretsiz izin uygulaması için de geçerli. Ücretsiz izinli gösterilen işçilerin hiçbir şekilde çalıştırılmaması gerekir. Ücretsiz izindeki işçileri çalıştırdığı tespit edilen işveren, işçilere ödenen aylık 1168 liralık nakdi ücret desteğini faiziyle iade etmenin yanı sıra, işçi başına asgari ücret tutarında (2943 TL) para cezasına çarptırılır. Kısa çalışmada olduğu gibi işçi açısından haklı fesih nedeni ortaya çıkar.

BAKANLIK UYARDI!

Son günlerde bu konuda hem İŞKUR, hem de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk uyarıda bulundu. İŞKUR’dan yapılan açıklamada, kısa çalışma sürelerinde herhangi bir azaltma yapan veya belirtilen süreden önce normal faaliyete başlamaya karar veren işverenlerin il müdürlükleri veya hizmet merkezleri ile iletişime geçmesi istendi. Açıklamada, kısa çalışma ödeneği kapsamında alınan ödemelerin, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenerek beyanların doğruluğunun teyit edildiği vurgulandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULANAN İŞYERLERİNDE TEFTİŞ YAPILIYOR

Bakan Selçuk’un dün yaptığı açıklamada ise koronavirüs gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında ödemelerin, uygunluk tespiti sonucu beklenmeden yapılması yönünde kolaylık sağlandığına dikkat çekildi. Ancak iş müfettişlerinin, kısa çalışma ödeneği talebinde bulunan iş yerlerinin uygunluk tespiti incelemeleri ile beraber, bu iş yerlerinde uygunluk tespitine aykırı uygulama olup olmadığına ilişkin teftişlere de 712 iş müfettişi ile aralıksız olarak devam etiğini belirtti.

NORMAL ÇALIŞMAYA GEÇİLİRSE BİLDİRİLMELİ!

İşverenlerin mağduriyet yaşamaması için hem suiistimalden kaçınması, hem de normal çalışmaya geçeceğini İŞKUR’a bildirmesi gerekiyor.