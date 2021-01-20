Kısa çalışma yıllık izin ve kıdem tazminatını etkiler mi?

Koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması devam ediyor. Pek çok çalışan da "2021 yılı yıllık izin kullanımında pandemi kısa çalışma süresi dikkate alınacak mı?" sorusunu merak ediyor. Peki, Kısa çalışma yıllık izin ve kıdem tazminatını etkiler mi? Prof. Dr. Cem Kılıç kısa çalışma uygulamasının yıllık izin ve kıdem tazminatına etkisi ile ilgili soruları yanıtladı.

