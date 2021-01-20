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Kısa çalışma yıllık izin ve kıdem tazminatını etkiler mi?

20 Ocak 2021 Çarşamba - 17:38 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 17:38

Koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması devam ediyor. Pek çok çalışan da "2021 yılı yıllık izin kullanımında pandemi kısa çalışma süresi dikkate alınacak mı?" sorusunu merak ediyor. Peki, Kısa çalışma yıllık izin ve kıdem tazminatını etkiler mi? Prof. Dr. Cem Kılıç kısa çalışma uygulamasının yıllık izin ve kıdem tazminatına etkisi ile ilgili soruları yanıtladı.


Pandemi dönemi ile birlikte hükümet tarafından uygulamaya konulan kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması devam ediyor. Ancak süre uzadıkça çalışanlar da özellikle yıllık izin ve kıdem tazminatı ile ilgili bazı konuları merak ediyor. Pek çok kişi, kısa çalışmada geçen süreler yıllık izin hesabında dikkate alınıyor mu? 2021 yılı yıllık izin kullanımında pandemi kısa çalışma süresi dikkate alınacak mı? sorularını araştırırken, NTV yayınına katılan Prof. Dr. Cem Kılıç, konuyla ilgili soruları cevaplandırdı.  
 
 
KISA ÇALIŞMA YILLIK İZİN VE KIDEM TAZMİNATINI ETKİLER Mİ?
 
Prof. Dr. Cem Kılıç, kısa çalışma süreleri, yıllık izin ve kıdem tazminatı ile ilgili şunları söyledi: 
 
"Salgın döneminde başlangıçta 3 ayla başlayan kısa çalışma devam ediyor. Kısa çalışmanın şu an için son tarihi Şubat sonu ama Cumhurbaşkanının yetkisinde. Cumhurbaşkanının vereceği kararla haziran 2021 tarihine kadar devam edebilir. Aşı çalışmalarıyla beraber önümüzdeki dönemde kısa çalışma devam eder mi etmez mi, ederse ne kadar devam edecek bunları bekleyip göreceğiz. ama soru çerçevesinde kesin olan bir şey var ki, bu salgın süresinde kısa çalışmada geçen süreler kıdem hesabında sayılır. Hatta bu düzenlemede de yer verildi. Dolayısıyla, bu dönemde sigorta primleri yatmıyor. kişiler açısından bu bir mağduriyet oluşturuyor olabilir. Ancak kıdeme bağlı hakların verilmesi açısından bir sorun yok. Yani, kısa çalışmadaki süreler kıdeme bağlı haklar açısından esastır. Süre o 1 yılın tamamlanmasında da geçerlidir. Dolayısıyla ne kadar süre geçirilmişse, o bir yıl hesabına bunlar da dahil edilecektir."
 

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