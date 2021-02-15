Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ile ilgili flaş karar! Bakanlık harekete geçti...

İşçi işveren milyonlar bekliyordu. Ankara kulisleri bunu konuşuyor. Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ile ilgili yeni karar. Bakanlığın destek ödemeleri 2 ay daha uzatacağı konuşuluyor. Mart ve nisan aylarında da işverenler ve çalışanları bu ödemelerden yararlanabilecekler.

Tüm umudu bağladık aşıya… Normalleşme sürecinin tüm takvimi aşının teminine ve aşılama takviminin tam anlamıyla gerçekleştirilmesine bağlı olacak. Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ile ilgili yeni kararı yazdı. İşte o yazı…Özellikle mart ayı itibarı ivedilikle yürürlüğe konulan kısa çalışma ödeneği desteği ve 17 Nisan tarihi itibarı ile kısa çalışma ödeneği şartlarını taşımayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için yürürlüğe alınan nakdi ücretsiz izin ödemeleri piyasa can suyu oldu.

Virüs etkilerinin yavaş yavaş geçmesi beklentileriyle Haziran 2020 tarihine kadar yürürlükte kalması kanun nezdinde planlanırken, evde ki hesap çarşıya uymadı. 3 ayla başlayan süreç Şubat ayını da dahil ettiğimizde 10 aydır yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Bu desteklerin Cumhurbaşkanımızın karar yetkisiyle Haziran 2021 tarihine kadar uzatma imkanı var.

Şubat ayı sonuna kadar destekler tüm hızıyla devam ediyor.

Peki ya sonrası…

DESTEK ÖDEMELERİ 53 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Mart 2020 dönemi itibarı Çalışma Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşları tarafından ödenen destek ödemelerinin toplam tutarı Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde açıklandı.

Pandemi etkisinde geçirdiğimiz bu 10 ay içerisinde;

3 fazda uygulanan Sosyal destek programı,

Kısa çalışma ödeneği,

Nakdi ücretsiz izin desteği,

İşsizlik ödeneği ve normalleşme destekleri kapsamında sağlanan sosyal koruma paketi ödeneği Ocak 2021 itibarı ile toplam 53 milyar TL’ye yaklaştı.

ŞUBATTAN SONRA NE OLACAK?

Aşı takviminin istenen sürede gerçekleştirilmesi halinde normalleşme adımlarının hızlıca atılması bekleniyor.

Ancak ay sonu itibarı ile özellikle hala zorunlu olarak kapalı olan esnafın ve çalışanlarının gözü kulağı desteklerin devam edip etmeyeceği haberinde.Daha fazla bekletmeden Ankara ’nın nabzını sizlere aktarayım; Destek ödemelerine yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 aylık bir uzatma daha yapılacak. Yani mart ve nisan aylarında da işverenler ve çalışanları bu ödemelerden yararlanabilecekler.

Piyasada normalleşmeye geri dönüş konusunda herkesin dilinde farklı bir tarih dolanıyor. 15 Mart diyen, 1 Nisan garanti diyen, yok hayır yetmez 1 Mayıs diyen. Tarihlere yorum yapamam ama devletimizin en az 2 ay daha destekleri devam ettireceğini şimdiden söyleyebilirim.